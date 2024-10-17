Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Kariyer masasıyla destek hızlanıyor

Belediye Başkanı Hakan Şehirli, ilçede yaşayan komşularının iş bulma süreçlerine destek olmak amacıyla bu önemli projeyi başlattıklarını vurguladı. Şehirli ayrıca, erişim sorunu yaşayan vatandaşlar için belediye binasında bir kariyer masası oluşturduklarını belirterek bire bir destek sunacaklarını ifade etti.

"Köprü görevini üstlendik"

Altıeylül Belediyesi, bu yeni uygulama ile iş arayanların istihdam süreçlerini kolaylaştırmayı ve yerel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarla buluşmasını sağlamayı amaçlıyor. Altıeylül Belediyesi, tüm komşularını kariyer masasından faydalanmaya davet ediyor. Bu girişimle, iş arayanların ve yerel işletmelerin daha verimli bir şekilde bir araya gelmesi hedefleniyor.

"En doğru işe en doğru aday"

Başkan Şehirli, Altıeylül Kariyer ile iş arama ve işe alım süreçlerinin daha etkin ve daha verimli hale geldiğini belirtti. Şehirli, "Yerel iş ilanlarını hedef kitleye ulaştırarak en uygun adayların en doğru pozisyonlara yerleşmesini sağlıyoruz. İş gücümüzün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bu platformu sizlere sunduk" dedi.

"Şehrin istihdamını güçlendireceğiz"

"Başarılı bir geleceği inşa etmek, güçlü bir iş gücü ile mümkündür" diyen Başkan Şehirli, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Altıeylül Kariyer ile birlikte, şehrimizdeki iş gücünü daha ileriye taşımak ve işverenlerimiz ile iş arayanlarımız için yeni fırsatlar oluşturmak için çalışacağız. Sizlerin de bu sürece katılımınız ve desteğinizle, şehrimizde istihdamı ve ekonomik gelişmeyi birlikte güçlendireceğiz.

Geçtiğimiz aylarda geniş katılımlı lansmanla kamuoyuna duyurulan Altıeylül Kariyer, bir kişinin dahi evine ekmek götürmesi için sizlerin bu platforma destek olması ve iş ilanlarınızı buradan gerçekleştirmeniz hem bizim hem de Altıeylül’ümüz için çok önemli. Hep birlikte daha parlak ve umut dolu bir geleceğe adım atacağımız için büyük bir heyecan içindeyim; sistemi güçlendirerek devam edeceğiz."