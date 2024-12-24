Başkan Seçer'in vefat eden kardeşi için mevlit okutuldu



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yaşamını yitiren kardeşi Uğurcan Seçer için memleketi Tarsus’ta 3. gün mevlidi yapıldı.

Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi’nde yer alan Salon Yunus'ta gerçekleşen üçüncü gün mevlidinde Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’i, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yalnız bırakmadı.

Üçüncü gün mevlidinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Okunan duaların ardından ise yemek ikramı yapıldı.

Mevlit programı, Başkan Seçer ve aile üyelerinin taziyeleri kabul etmelerinin ardından sona erdi.