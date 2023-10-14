Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in amcası Necmi Seçer vefat etti.

Başkan Seçer, amcası için Tarsus Güney Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı. Necmi Seçer, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Başkan Seçer’i acı gününde geçmiş dönem ve mevcut milletvekilleri, geçmiş dönem ve mevcut belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve sanatkârlar, kamu ve belediye bürokratları, oda, dernek ve kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.