Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Sosyal Uyum Merkezi projesiyle 7. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kongresi’nde, ‘3. UCLG Barış Ödülü Yarışması’ çerçevesinde mansiyon ödülü almaya hak kazanmıştı. Güney Kore’de düzenlenen toplantıda ödülü, Başkan Vahap Seçer adına Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ünzile Kuru aldı.

30’dan fazla ülkeden 55 belediyenin başvurduğu UCLG Barış Ödülüne, Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Burundi’den şehirlerle birlikte son 5’e kalarak finalist olmaya hak kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Sosyal Uyum Merkezi projesiyle küresel çapta bir ödüle layık görülmüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ünzile Kuru, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Engin Yıldırım ve ödüle layık görülen projenin sorumlusu Çağan Coşkuner, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Güney Kore’de yapılan toplantıya dair bilgiler anlatan heyet, Başkan Seçer’e başarılı projenin mimarı olarak kendisi adına alınan ödül takdim edildi.

Ödülü takdim eden Kuru’ya teşekkür eden Başkan Seçer, “Güney Kore’de bana vekalet ettiniz. Bu ödülü aldınız, çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı daha iyi noktalara getireceğiz. İnşallah daha büyük ödülleri kentimize taşıyacağız” dedi.

Ödüllü Uyum Merkezi projesinin, Mersin’de yaşayan göçmenlerin uyumu açısından önemli bir kapı işlevi gördüğü belirtilen ziyarette, son 2 yılda uyum merkezinden yararlanan göçmen sayısının 6 bini geçtiği vurgulanarak, halen Türkçe kursları, psikososyal, hukuki destekler, iş ve meslek, eğitim danışmanlık hizmetleri gibi hizmetlerin devam ettiği dile getirildi. Ayrıca, Tarsus’ta mevsimlik işçilere yönelik bir çalışma yapılabileceği ve bu yöndeki çalışmanın hazırlık aşamasında olduğu da ifade edildi.