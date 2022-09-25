Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yumuktepe Höyüğü önceki Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Caneva’ya çiçek götüren ve geçmiş olsun dileğini ileten Seçer, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Caneva’ya kendisine dikkat etmesini söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda neye ihtiyaçları varsa kendileri ile temas kurmalarını istedi.

Seçer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Caneva da yaşadığı kazanın etkisinin halen sürdüğünü, ancak yavaş yavaş da olsa sağlığına kavuşacağını belirtti. Caneva, kazı çalışmalarıyla ilgili de Seçer’e bilgi verdi.

Seçer ziyaretin ardından Yumuktepe kazı evini inceledi. Laboratuvar, depo gibi alanları gezen Seçer, Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Giulio Palumbi’den, çalışmaların geldiği son nokta hakkında da bilgi aldı.