Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlarımız, bir yandan bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil edip vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, bir yandan da seçilmiş birer yönetici olarak demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır.

Vatandaşlarımıza hizmet yolunda belediyemizin gören gözü, vatandaşa uzanan hizmet eli olan muhtarlarımız, vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözümler bulan ve yol gösteren bir makamı da temsil etmektedir.

Çalışma ve hizmetlerimizde en önemli paydaşlarım olan tüm muhtarlarımıza, Belediyemiz’in kapıları daima açıktır. Yine TEKSİN Mersin iletişim koordinasyon ve analiz merkezimiz bünyesindeki “Muhtar Platformu” üzerinden, tüm muhtarlarımız sıra beklemeden 7 gün 24 saat talep ve önerilerini iletebilirler.

Güzel kentimiz Mersin’de, 16 bin kilometrekare alana yayılan tüm çalışma ve hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla, muhtarlarımız ile her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olmayı sürdürecek, kentimizin geleceği için çok daha güzel hizmetlere imza atacağız.

Anamur’dan Tarsus’a 13 ilçemizin 806 mahallesinde bugüne kadar hizmet eden tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılmış olanlara Allah’tan rahmet diliyor, kentimizin refahı, gelişimi ve değişimi konusunda çözüm ortağımız olan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”