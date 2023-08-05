Başkan Vahap Seçer’den Büyükşehir ve MESKİ bünyesinde çalışan kadrolu personele 1500 TL ek zam geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’de çalışan kadrolu işçilerin sözleşme tarihine 8 ay varken, Başkan Seçer personelini enflasyona ezdirmemek adına Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzalanması talimatı vererek kadrolu işçilere 1500 TL ek zam yaptı. Yapılan bu zammın ardından kadrolu personelin maaşı 20 bin 465 TL’ye yükseldi.

Her geçen gün gelen zamlarla birlikte alım gücünün azalmasının ardından Başkan Vahap Seçer’den kadrolu işçilere ‘Sürpriz’ zam geldi. Geçtiğimiz günlerde yemek ücretlerinde yapılan düzenlemenin ardından, sözleşme tarihi olan 1 Mart 2024 beklenmeksizin Büyükşehir ve MESKİ’de çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 1500 TL ek zam yapılmasını içeren ek protokol Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Başkan Vahap Seçer’in ‘Nasıl bir iyileştirme yapılabilir?’ sözlerinin ardından yapılan çalışmalar neticesinde Toplu İş Sözleşmesi tarihi olan 1 Mart 2024’ün beklenmeyerek, ek protokol ile kadrolu personelin maaşlarında düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Tok: “Kadrolu işçilerimize net 1500 TL ekstra zam yapılmasına karar verdik”

Geçtiğimiz günlerde sürekli işçilerin yanı sıra kadrolu işçilerin yemek ücretlerinin 75 TL’ye çıkartıldığını hatırlatan Tok, “Normal şartlar altında hem sürekli işçilerimiz için hem de kadrolu işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi’ne göre bu sene herhangi bir zam yapılmaması gerekiyordu. Fakat, Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda ‘Kadrolu işçilerimize ne zam yapılabilir, onları enflasyona nasıl ezdirmeyelim?’ düşüncesi ile çalışmamız devam ediyordu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yemek ücretine yapılan zammın dışında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu işçilerimiz için sosyal haklar dahil net 1500 TL ekstra bir zam daha yapılmasına karar verildi” diye konuştu.

Genel Sekreter Olcay Tok, 1 Mart 2024 olan Toplu İş Sözleşmesi tarihi beklenmeksizin yapılan yemek ücretlerindeki artış ve 1500 TL’lik son zam ile beraber yüzde 15 vergi dilimine göre kadrolu personelin maaşında 2 bin 394 TL tutarında artı bir zam yapılmış olduğunu ifade etti.

Kaya: “Büyük Başkanımız yine büyüklüğünü gösterdi”

Törende konuşan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz yapılan iyileştirmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dilerken, Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya ise “Büyük Başkanımız yine büyüklüğünü gösterdi. Normalde 2024 Mart ayında alacağımız enflasyon farkını, 18 bin 071 TL olan kadrolu işçi maaşlarımızı 20 bin 465 liraya yükseltti. 45 lira olan yemek ücretimizde 75 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer ve ekip arkadaşlarına kadrolu işçilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.