Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde yaşanılan zirai don olayından etkilenen çiftçilerle bir araya geldi, sera ve narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Mersin’de geçtiğimiz günlerde yaşanılan zirai don, seracılık ve narenciye üretimi yapan çiftçileri olumsuz etkiledi. Yaşanan don olayının ardından, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek ve destek sağlamak amacıyla ilgili bürokratları ile birlikte bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kazanlı Hürriyet Mahallesi ve Bahçeli Kürkçü Mahallesi’nde patlıcan, domates ve biber serası ile nektarin bahçelerinde incelemelerde bulundu. Seçer, daha sonra üreticilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Zarar gören sera ve bahçelerde yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, zararın özellikle çukur arazilerde yoğunlaştığını, belli bir bölgede değil, Tarsus’tan Anamur’a kadar muhtelif yerlerde söz konusu olduğunu söyledi.

"Buranın afet bölgesi ilan edilmesi gerekliliği ortaya çıkabilir"

Türkiye’de üreticilerin genel olarak üretimlerini borçlanarak yaptıklarını aktaran Seçer, yaşanılan don olayı dolayısıyla, çiftçilerin borçlarını ödeme şanslarının kalmadığını söyledi. Seçer, "Bu koşullarda bu borçları ödeme şansları yok, ödeseler dahi yeniden üretim yapabilmeleri için yeni bir sermaye bulma imkanları yok. Bütün bunları görerek buranın afet bölgesi ilan edilmesi gerekliliği ortaya çıkabilir. Önümüzdeki hafta içerisinde Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yapacaklar. Daha gerçekçi rakamlarla bu tespiti yaparlarsa, çiftçilerimizin dertlerine daha doğru çare bulabilirler" dedi.

Mersin’in 100 milyar TL’den fazla tarımsal geliri olan bir bölge olduğuna dikkat çeken Seçer, üreticinin zarar görmesinin, dolaylı olarak ticaret yaptıkları tüm kesimleri etkileyeceğini söyledi. Seçer, "Çünkü çarkta bir sorun ortaya çıkıyor. Bütün bunları hesaba katarak bu soruna çözüm bulmak gerekiyor. Mali olarak katkı sağlanmalı, destek olunmalı, borçları ertelenmeli ve bunlar da faizsiz yapılmalı. Çünkü çarkın, o döngünün devam etmesi lazım" diye konuştu.

"Üreticilerimiz için ilave destek paketi açıklayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve ortaya çıkan zarar sonucunda da yine onların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, ilgili birimlerin çalışmalarını tamamlamasının ardından, zarar gören üreticilere yönelik destek çalışmaları hakkında detaylı açıklama yapacaklarını söyledi. Tarımsal desteklere ayrılan bütçeyi 2024’te 119 milyon TL iken, 2025’de 215 milyon TL’ye yükselttiklerini dile getiren Seçer, "Bu bölgede, özellikle küçük üreticilerin üretim zorluğu yaşadıkları, girdi maliyetlerinin yüksek olduğu gerçeğiyle tarımsal üretime, hayvancılığa destek veriyoruz. Ama bu zarardan sonra da ilave bir destek paketi açıklayacağız. Aile işletmelerine, aile çiftçilerine, küçük işletmelere yönelik desteklerimizle, biz de onların dertlerine bir nebze olsun çare, yaralarına merhem olmak isteriz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdiklerinde bunu üreticilerimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.