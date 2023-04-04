Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Yönetim Kurulu üyesi İsmet Özen’i makamında ağırladı.

Ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Deprem sonrası süreçte depremden etkilenen kadınların istihdamı, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları konusunda atılacak adımların görüşüldüğü ziyarette, Federasyon Başkanı Canan Güllü, hayata geçirdikleri ‘Mor Yerleşke’ ve ‘Mor Anahtar’ projelerinden söz etti.

Başkan Seçer de istihdam, barınma, psikolojik ve sosyal alanlarda yapılacak çalışmalarda kadın ve çocukları öncelediklerini belirterek, bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Seçer, Mersin’in deprem bölgelerine yakınlığı itibariyle önemli bir fonksiyonu olduğuna dikkat çekti. Bundan sonraki süreçte artık temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, depremzedeleri yeniden insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına döndürecek politikaların geliştirilmesinin, geçim kaynaklarına erişimlerinin güçlendirilmesinin ve depremzedelere yönelik psikososyal destek ve rehabilitasyon çalışmalarının önemini vurgulayan Seçer, “Cinsiyet, sosyal sınıf ya da yaş farkı gözetmeksizin herkes etkilendi ama kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere kırılgan grupların bu açıdan öncelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bizim temel felsefemiz bu” dedi.

Yapılacak çalışmalarda her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizen Seçer, “Siz de çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Umarım iş birliğimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da devam eder, güzel işler yaparız. Burası sizin eviniz, bu konuda rahat olun. Çünkü iyi işler yapanlarla biz de bir şeyler yapalım ki sonuç iyi olsun istiyoruz. Her şeyin en iyisini yapmak isteyen bir kurumuz biz. Böyle de bir realite var” şeklinde konuştu.

“Kente gelen nüfusun önemli bir kısmı Mersin’de kalıcı olacak”

Mersin’in karşılaştığı yoğun göçten de söz eden Seçer, “İlk günler 400 bin civarında bir göç olduğunu tespit ettik. Su tüketiminden evsel atık miktarının artışına kadar trafik yoğunluğuna, ev kiralarının astronomik artmasına kadar elimizde bunu doğrulayan veriler var” diye konuştu.

Kente gelen nüfusun önemli bir kısmının Mersin’de kalıcı olacağına dikkat çeken Seçer, şehrin bu nüfus yoğunluğunu kaldırılabilmesi için altyapı, istihdam, sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerine etkin erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da planlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise Büyükşehir Belediyesinin depremzede vatandaşların hizmetine açtığı barınma alanlarındaki incelemelerini aktararak, “Hem gençlik kampında hem de otelde ağırlanan misafirlerin ağzından dolu dolu ‘Allah razı olsun’ kelimesini duydum. Ekibinize, şahsınızda, bütün çalışanlarınıza gönül dolusu teşekkürler iletiyorum. O çocukların sarılması müthiş bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri Mor Yerleşke projesini anlatan Güllü, deprem bölgelerinde ve depremzede vatandaşların göç ettiği bölgelerde, donanımlı bir yerleşke kurmayı planladıklarını söyleyerek, “Hatay’da, Malatya’da, Antalya’da, Mersin’de, Adana’da, Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da, İslahiye’de, Aydın’da ve İzmit’te olmak üzere totalde 28 tane mor yerleşke yapacağız. Her mor yerleşkenin birim değeri 60 bin dolar. Bu projeyi tamamlayabilmek bizim birinci görevimiz” diye konuştu.

Projenin ikinci ayağı olan Mor Anahtarlık’tan da söz eden Güllü, “Mor Anahtarlık projesinin içeriği kira yardımıydı. Kira yardımı noktasında da yine bazı şirketlerden maddi destek alarak, göç eden insanların 1 yıl, 6 ay ya da birkaç aylık kirasını ödemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de belediyelerde protokol yapıyoruz” dedi.