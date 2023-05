Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim gören YKS öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen yarışma öncesi, depremzede öğrenciler tarafından Başkan Seçer’e çiçek takdim edildi. Çiçeği veren depremzede öğrenciler, Başkan Seçer’e destekleri için teşekkür ettiler. Bilgi yarışmasında öğrencilere seslenen Başkan Seçer, “Hep böyle mutlu ve umutlu olun. Yüzünüz hiç gergin olmasın. Ben siyasetçiyim. Siyaset zaten zor bir iştir biliyorsunuz ama bizim siyasetçiler de zor adamlar. Şu size parmak sallayanlara da pek kulak asmayın. Parmak sallıyorlar, azarlıyorlar, ayar veriyorlar” dedi.

“Biz 33 öğrencimizi de alkışlayacağız”

Öğrencilerin yarışma esnasında bilgilerine güvenmeleri gerektiğini ifade eden Seçer, “Burada tatlı bir rekabet olacak. Bu işin kazananı yok. Hepiniz mutlaka bilgilisiniz. Dağarcığınızda size sorulacak o bilgiler vardır ama burada vücut kimyasını dengeli tutan kazanacak. 11 kurs merkezimizden 33 öğrencimiz buraya çıkacak. Mutlaka bu gençlerin bilgi birikimi son derece iyi. Kontrollü bir şekilde süreci tamamlayanlar dereceye girecek ama biz 33 öğrencimizi de alkışlayacağız. Çünkü emek ediyorlar, çalışıyorlar, gecelerini gündüzlerine katıyorlar” ifadelerini kullandı.

Çocuklara emek veren öğretmenler, anne ve babalara teşekkür eden Seçer, “Öğretmenleriniz hem eğitim merkezimizde hem devam ettiğiniz okullarda çok emek veriyor. Onlara da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. En büyük teşekkürü de anne babalar hak ediyor. Onlara çok büyük bir alkış. Onlar da üzerinize titriyor. Yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, her zaman sizin üzerinize titriyor. Onlar da zor koşullarda ‘Çocuklarımız iyi bir eğitim alsın, hem ülkesine hem insanlığa yararlı bireyler olsun’ diye gayret sarf ediyorlar” diye konuştu.

“Günü yaşayın, anı yaşayın”

Etrafında bazı konuları danışabileceği birçok insan olduğunu ifade eden Seçer, çok zor bir duruma düştüğünde ise oğlunu aradığını söyleyerek, “Onun dünyaya bakışı benden farklı. Çünkü yeni jenerasyonlar dünyayı farklı bir gözlükle okuyabiliyor. Bizim eğitim aldığımız dönemlerde ki dünyanın içinde bulunduğu hem sosyal yaşam hem aktüel yaşam hem bilim çok farklı düzeyde, Onun için günü yaşayın, anı yaşayın” dedi.

Belediyelerin de anayasal ve devletin bir kurumu olduğunu kaydeden Seçer, bu tarz hizmetleri de yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Seçer, “Üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim yardımı veriyoruz. Sizler de inşallah gelecek yıl üniversiteye gideceksiniz, size de eğitim desteği vereceğiz. Bu sizin paranız, annenizin, babanızın vergileri. Gözünüzde büyütmeyin, hakkınızdır. 85 milyonun kaynağı hepinizin hakkıdır. Bir zümrenin, bir grubun hakkı değildir. Onun adı demokrasi olmaz. Bu dünya görüşüyle sizler gelecekte Türkiye’yi sırtlayacak ve gelecek yıllara taşıyacaksınız. Bizden çok daha faydalı işler yapacaksınız” şeklinde konuştu.

Gençleri çok sevdiğini ve önemsediğini vurgulayan Seçer, “Sizlerin üzerine titriyoruz. Lütfen, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sizlerle ilgili çalışmalarını takip edin. Sadece eğitim merkezleri, eğitim yardımları değil, okuma salonlarında ders çalışın” ifadelerini kullandı.

Gençlerin konserlere gelebilmesi için ücretsiz otobüs tahsis edeceklerinin de müjdesini veren Seçer, “Dersliklerle irtibat kurulur, ilçelere 100 kişilik otobüs gider, çocuklarımızı getirir. Konser biter, sağ salim geri götürür. Tabi çocukları aç getirip aç götürmeyiz, kumanya da olsun. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Her şey bu ülke için, her şey vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, bağımsızlığımız için, insanlık için. Temel düsturumuz bu, temel amacımız bu. Sizleri seviyorum” diye konuştu.

Etkinlikte Seçer, kura çekimi ile masaları belirledi, ardından da yarışmacılara tek tek başarılar dileyerek, başlangıç zilini çaldı ve bilgi yarışmasını başlattı. Yüzlerce öğrencinin izlediği yarışmada Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli, Halkkent, Akdeniz, Tarsus ve Yenice kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler yer aldı. Yarışmada 3’er öğrenciden 11 grup yarıştı ve öğrencilere 24 soru soruldu.

Yarışmanın birincisi Bozyazı şubesi olurken, Silifke şubesi ikinci, Tarsus şubesi ise üçüncü oldu. Birinciliği kazanarak tablet ödülünü alan Bozyazı şube öğrencilerine ödüllerini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım verdi. Yarışmanın ikincilerine bluetooth kulaklık ve kupa, üçüncülerine ise kulak üstü kulaklık ve kupa hediye edildi.