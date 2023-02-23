Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremin ilk gününden itibaren afetin yaşandığı 10 ili de ziyaret eden Başkan Seçer, yeniden Hatay’a giderek incelemelerde bulundu. Hatay’da, beraberinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadır kente giden Seçer, depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. 1500 kişi kapasiteli çadır kentte vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Seçer, yetkililerden çadır kentin sosyal donatı alanları, hizmetleri ve günlük işleyişi hakkında bilgi aldı.

Çadır kentte yaşayan bir depremzede ise Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Ekipleriniz gece-gündüz demeden büyük fedakarlıkla, canla başla çalışıyorlar. Emeklerinize, yüreğinize sağlık” diyerek duygularını ifade etti.