Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen Yılbaşı Alışveriş Şenliği’ne katılarak yeni yılın dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

Mersin’de ’Biz Hazırız’ mottosuyla bu yıl 9.’su düzenlenen Yılbaşı Alışveriş Şenliği, bir otelde gerçekleştirildi. Şenlikte Mersin’in marka olmuş firmaları, sivil toplum kuruluşları ve üretici kadınlar stant açtı. Hediyelik pek çok ürünün sergilendiği şenlikten elde edilecek gelirin, eğitim ve sağlığa destek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Alışveriş Şenliği’nin açılış kurdelesini kesen Başkan Seçer, "Eğitim ve sağlığa katkı sunmamız için burada alışveriş yapmamız lazım. Yeni yılın dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bir arada olalım, dinamik olalım, kimse üzülmesin, yokluk olmasın, çaresizlik olmasın" diyerek temennide bulundu.

Yeni yıl için Mersin’e dair dileklerini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Seçer, "Sizleri, şehrimi, ülkemi ve insanlarını çok seviyorum. Hepinizin enerjisi yüksek olsun, bereketli, bol satışlar ve kazançlar olsun. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Seçer, stantları gezdi, üretici ve işletme sahipleriyle sohbet etti.