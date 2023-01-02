Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geride bıraktığı yaklaşık 4 yıllık görev süresini değerlendirerek, büyükşehirin güçlü bir mali disipline sahip olduğunu, yatırım programlarının yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştirildiğini ve Mersin’e layık, temiz, kaliteli işler yaptıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geride bıraktığı yaklaşık 4 yıllık görev süresini değerlendirerek, büyükşehirin güçlü bir mali disipline sahip olduğunu, yatırım programlarının yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştirildiğini ve Mersin’e layık, temiz, kaliteli işler yaptıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı canlı yayında yaklaşık 4 yıllık görev süresini değerlendirdi. Hizmetlerinde seçime değil halka yatırım yaptıklarını ifade eden Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali yapısıyla 2023’e aslanlar gibi girdi" ifadelerini kullandı.

Mersin’in kozmopolit bir yapıda olduğunu ve Türkiye’nin stratejik kentlerinin başında geldiğini söylen Seçer, 13 ilçeye eşit ve adil hizmet götürdüklerini, göreve geldiği ilk günlerde öncelikli olarak sosyal politikaları başlattıklarını belirtti. Halk Kart, Mahalle Mutfakları gibi projeleri hemen başlattıklarını hatırlatan Seçer, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerini de daha istikrarlı bir yapıya getirdiklerini ve öğrenci sayısının bin 800’lerden 6 bin 500 öğrenciye yükselttiklerini kaydetti.

"En büyük projem huzuru getirmek"

Mersin’e kazandırdığı en önemli projenin ’kentin huzuru’ olduğunu anlatan Seçer, "Benim en büyük projem bu. Bunu da bitirdim. Bu kent huzurlu" dedi.

Mersin’in her karış toprağında huzurun yaşandığını ifade eden Seçer, etrafında koruma ordusu olmadan gayet rahat bir şekilde kentin her bölgesinde gezebildiğini söyledi. Seçer, "Bundan daha büyük bir mutluluk mu olur? Bundan daha büyük bir huzur mu olur" diye konuştu.

"Mevcut belediye anlayışında bu belediye yıllarca yönetilir"

Büyükşehir belediyesinin katılımcı demokrasi anlayışı ile yönetildiğini aktaran Başkan Seçer, her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi. Yönetim olarak yatırım programlarını üstün körü bir şekilde yapmadıklarına da dikkat çeken Seçer, hangi bölgenin neye ihtiyacı oluğunun analizlerini yaptıklarını ve ona göre hizmet ürettiklerini ifade etti.

Başkan Seçer, "Bu anlamda da yaptığımız yatırımların, dokunduğumuz yerlerin tamamen taleplerden kaynaklı, gerçekten ihtiyaç olduğunu bilmenizi isterim. Bu saatten sonra mevcut belediye anlayışında bu belediye yıllarca yönetilir. Benim halkım feraset sahibidir, vefalıdır. Kimin ne yaptığını çok iyi bilir. Mersin halkı da ne yapacağını bilir. Allah nasip eder, partimiz der ki, ‘Başkanımız devam et’ çıkarız. Mersin halkı bizi bırakmaz, biz de onları bırakmayız. Onları seviyoruz. Onların da bizi sevdiğini, saydığını çok iyi biliyorum. Hangi siyasi gelenekten gelmiş olursa olsun, bu belediyecilik anlayışı oy alır. Bunu da burada söylüyorum. Tarihte beni halklı çıkaracak, görüşürüz önümüzdeki seçimlerde" şeklinde konuştu.

"3 battı çıktı bir alt geçit açtık"

Başkan Seçer, otobüs şoförü ihtiyaçlarının olduğunun çağrısı yaparak, bu konuda kadın adaylara pozitif ayrımcılık yaptıklarını da hatırlattı.

Projeleri kentin sosyoekonomik yapısına göre şekillendirdiklerini söyleyen Seçer, şimdiye kadar 4 bin 500 kişilik çıkan ‘1 Ekmek 1 Çorba’, 37 noktada hizmet veren ‘Mahalle Mutfakları’, ‘Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’, ‘Kıyafet Evi’, ‘Halk Kart’ gibi hem vatandaşın sofrasına hem de gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetlere çok önem verdiğini vurguladı.

Küçük gibi görünen sosyal projelerin milyarlık yatırımlar kadar önemli olduğuna değinen Seçer, büyük çaplı projeleri de sürdüreceklerini belirterek, “Biz Metro da yapıyoruz. 3 battı çıktı, 1 alt geçit açtık"dedi.

"Kooperatifte muazzam çalışmalar yapıyorlar"

Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in öncülüğünde başarılı çalışmalara imza atılan kooperatif konusuna da değinen Seçer, kooperatif kurmanın kolay olduğunu ancak bu işin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Seçer, "Bunu sürdürmek kolay bir şey değil. Şimdi Meral hanım bu işi gönülden yapıyor. Muazzam çalışmalar yapıyorlar. Burada önemli olan kooperatiften çok üreticilerin yararlanmasını sağlamak. Çok değerli kurumların da desteği oluyor. Zincir mağazalar var. Tabii ki çok farklı alanlarda çok daha iyi çalışmalar yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, kooperatifle ilgili konuşmasının devamında da büyükşehir belediyesi’nde kurdukları Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve kent genelinde kadının ekonomik durumuna katkı yapan üretici kadın stantları gibi çalışmaları anlattı.

"Çocuk festivallerini başlatıyoruz"

Mersin’in tanıtımına fayda sağlayan kültürel ve sanatsal projelerin önemine de değinen Başkan Seçer, kente kazandırdıkları ulusal ve uluslararası festivaller hakkında bilgi verdi.

Mersin’in her mevsim etkinlik iklimine sahip olduğunu da kaydeden Seçer, "Mersin, 12 ay sokakta yürünebilecek bir kent. 12 ay festival yapılabilir.Şimdi çocuk festivallerini başlatıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar, yaş almış yurttaşlar benim için vazgeçilmezler. Onları ayrı bir yere koyarım. Zamanımı da mesaimi de her şeyimi de onlara olabildiğince ayırırım" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Mersin’e evladiyelik işler yapıyoruz"

İstiklal Caddesi 1.etap çalışmalarında yaşanan gecikmeye de değinen Seçer, çalışmaların sürdüğü etapta tüm kurumlara ait ve üstelik kayıtta da olmayan alt yapıların görüldüğü, bunun da çalışmaları aksattığını ifade etti. Yağmur suyu ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmalarını en iyi şekilde yaparak ilerlediklerini söyleyen Seçer, "Biz işimizi temiz ve kalıcı yapıyoruz. Yıllara sarih yapıyoruz. Evladiyelik deriz ya. Şehre bir hizmet yaptık kardeşim, evladiyelik. Torunlarımız o caddeyi kullansın, Avrupa’da olduğu gibi. Yoksa al asfaltı, iki tane direk koy, kendi siyasi görüşünü sembolize edecek totemler koy. ‘Ne güzel iş yaptım’. Boya, makyaj. ‘Akşam yattık, sabah makyaj yok Aman Allah’ım bu ne çirkinlik’. Olmaz ki böyle. Gayet güzel yapılıyor. Biraz gecikti, 2. etap daha hızlı olacak. Oradaki sıkıntıları gördük" diyerek sözlerini tamamladı.