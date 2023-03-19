Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de etkili olan dolu yağışına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğunu ifade etti. 4 yıldır çok önemli altyapı çalışmaları yaptıklarını kaydeden Seçer, "Yağmur suyu sistemlerinde bizim sorunumuz yok. Bu 4 yılı muazzam bir yoğunlukta çalışarak çok iyi değerlendirdik" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, görevde oldukları 4 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri altyapı çalışmaları sayesinde yoğun yağmur ve dolu yağışlarına karşı hazır olduklarını vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ‘şiddetli fırtına ve yağış’ uyarısı öncesinde harekete geçerek, kentte büyük bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Başkan Seçer, ekiplerin dün yaşanan dolu yağışında da teyakkuzda beklediklerini kaydetti.

"İmar çarpık olmazsa, dere yatakları dolmazsa bu felaketler meydana gelmez"

Doğa olaylarının her zaman yaşanabileceğine ancak yetkililerin gerekli tedbirleri alması halinde felakete dönüşmeyeceğine dikkat çeken Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de bu bilinçle çalışan bir belediye olduğunu ifade etti. Seçer, "Yılların ihmali bu afete dönüşüyor. Yoksa zamanında şehirlerde yeterli altyapı olsa, imar çarpık olmazsa, dere yatakları dolmazsa, yasadışı işlemlere yöneticiler göz yummazsa, günü kurtarmak için yapılan imalatlar bozuk olmazsa, sağlam işler olursa, bu felaketler meydana gelmez. Yani işe kaderci olarak yaklaşmak doğru değil. Bazı gerçekleri örtmek hiç doğru değil. Biz de bu bilinçle çalışan bir belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

"4 yıldır biz çok önemli altyapı çalışmaları yaptık"

Gerçekleşen yoğun yağış sonrasında yağmur suyu sistemlerine giden mazgalları tıkayacak derecede yoğun bir dolu yağışı olduğunun altını çizen Seçer, 4 yıldır hayata geçirilen çalışmalarla sistemde aksaklığa neden olacak bir durum olmadığını söyledi. Seçer, "Özellikle dün çok kuvvetli dolu yağışı oldu. Yağmur suyu sistemlerine giden mazgalları tıkayacak derecede yoğun bir dolu yağışı oldu. Şu anda Mersin’in dört bir tarafında, belediyemizin araçları, MESKİ’nin ya da Büyükşehir’in personelleri vardır. Ellerinde kürek, iş aletleri ile herhangi bir sorunun oluşmasına müdahaleyi beklerler. Böyle bir çalışma sistemimiz var ve 4 yıldır biz çok önemli altyapı çalışmaları yaptık, yağmur suyu sistemlerinde bizim sorunumuz yok. Akkent’i, Batıkent’i, Vatan Caddesi’ni Karacailyas’ı, Tarsus Öğretmenler Mahallesini, Silifke Gazi Mahallesi’ni, Anamur Sahil Yolu’nu, Kızkalesi’ni yaptık. Yani bizim en son sel tehlikesi olan Osmaniye ve Sağlık Mahallesi’nde çok yoğun çalışmalar yaptık. Bu 4 yılı muazzam bir yoğunlukta çalışarak çok iyi değerlendirdik" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi teyakkuzdadır, hazırdır"

Mersinlilerin yoğun yağışlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmasını ancak korkmamalarını isteyen Başkan Seçer, Büyükşehir ve MESKİ’nin çalışmaları ile çok büyük sorunlara neden olabilecek bir altyapı sorun olmadığını belirterek, "Evet, yoğun yağış var, elbette metrekareye düşen yağış normalin çok üstünde olabilir. Hazırlıklı, tedbirli olun ama merak etmeyin, Mersin Büyükşehir Belediyesi de teyakkuzdadır, hazırdır. Tüm personeliyle, aletleriyle, ekipmanlarıyla, oluşabilecek krize müdahale için hazırdır. Ayrıca Mersin’in şu anda çok büyük sorunlara neden olabilecek bir altyapı sorunu yoktur. Bu süreci de herhangi bir krize, taşkına, sele fırsat vermeden atlatacağız” dedi.