Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kadınlar milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı olsun. Türkiye’de 30 büyükşehir belediye başkanı var, 28’i erkek. Bir tanesi de karşınızda duruyor” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kadının eli, toprağın bereketi’ sloganıyla düzenlenen ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü Etkinliği’ne katılarak üretici kadınlar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden yararlanan üretici kadınlar ile ilgili tanıtım videosu ile başlayan etkinlik, konuşmalar ile devam etti. Törende konuşan Başkan Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarsus’tan Anamur’a, Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar Mersin’in her köşesinden programa katılan tüm kadınlara teşekkür etti.

Kadınların yönetici olarak toplum içerisinde daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Parlamentoda 300 kadın milletvekili olması lazım ama öyle değil. Mersin’de 13 ilçe belediyesi var. Bunun hiç olmazsa yarısının kadın belediye başkanı olması lazım ama değil. Geçenlerde bunu söyledim, kıyamet koptu. Erkek adaylar çok bozulmuş. Ben ‘Ne kadar kadın yönetici olursa o kadar iyi olur’ diyorum. Kadınlar milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı olsun. Türkiye’de 30 büyükşehir belediye başkanı var, 28’i erkek. Bir tanesi de karşınızda duruyor” ifadelerini kullandı.

Kadınların temsiliyetinin çoğu alanda az olmasına karşın tarım sektöründe çalışan nüfusun yüzde 43’ünün kadınlardan oluştuğunu dile getiren Seçer, “Diğer sektörlerde hizmet, turizm, sanayi sektöründe veya siyasette temsiliyeti bu kadar yüksek değil. Tarım kolay bir iş değil. Portakal, limon, meyve, sebze bahçelerine bakın, güneşin altında ayazın rüzgârında çalışan kadın” diye konuştu.



“Kadınlar, ayaklarının üzerinde durmak istiyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlar ve küçük ölçekli üreticileri öncelediklerinden söz eden Seçer, “Kadınlar ‘Ayaklarımın üzerinde durayım, çocuğum okula giderken harçlığını vermek için elimi cebime atayım, çıkan para benim kazandığım olsun’ istiyor. Bu bir kadın için büyük bir onur. ‘Süt sattım, ineğe baktım, parayı kazandım, çocuğuma harçlık verdim.’ Bu bir kadın için çok önemli bir onurdur. ‘Çocuğu üniversiteye gönderdik, mühendis oldu, doktor oldu.’ Sen o kadına dünyayı ver, bu kadar mutlu edemezsin. ‘Çocuğumu okuttum’ diyor; çalışarak, emek ederek. Ben hepinizin emeğine saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.



“Belediyemiz sizin emrinizde, para ve kaynak sizin”

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleri en iyi şekilde aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Seçer, “Belediyemiz sizin emrinizde. Para sizin, kaynak sizin. Ben emanetçiyim, bekçiyim. O para sizin. En iyi şekilde hizmetleri aktarmak bizim görevimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlüdür. Herkes ağlamayı sever, ben dik durmayı seviyorum. Biz kimseye muhtaç olmayız, bizim gücümüz bize yeter, her şeyin de üstesinden geliriz. 1 milyon 900 bin nüfusu var bu memleketin ama bu belediye 2,5 milyona hizmet ediyor. Kimseye de el avuç açmıyor" dedi.



“Ben Belediye Başkanı kaldığım sürece binlerce aileye bu şekilde hayvancılık yaptıracağım”

Hayata geçirdikleri projelerin çoğunluğunun kadınlara yönelik olduğunu vurgulayan Seçer, bu projelerin de herkes tarafından duyulmasını istediklerini söyledi. Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi çerçevesinde verdikleri desteklerden söz ederek, “Her yıl 60 aileye koyun veriliyor. 1 tane, 2 tane, 3 tane değil” dedi ve katılımcılardan bir üretici kadın ile sohbet etti. Sohbetin üzerine konuşmasına devam eden Seçer, “Nazire gibi 240 üretici var, bunun 121’i Nazire gibi kadın. 240 üretici, 25 hayvan aldı. 240 çarpı 25; 6 bin damızlık küçükbaş eder. Şimdi 25 hayvanı ödeyecek ama biz almayacağız onu, bir başka üreticiye vereceğiz. Biz arabayı hareket ettirdik, motoru çalıştırdık. Kendiliğinden böyle binlerce aile olacak. Ben Belediye Başkanı kaldığım sürece binlerce aileye bu şekilde hayvancılık yaptıracağım” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer tarafından projelerde başarılı olan kadın üreticilere çiçek verildi.