Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde Mezitli ilçesinin mahallelerini gezdi, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Seçer, ziyaretlerinde mahalle halkından ve muhtarlardan gelen talepleri dinlerken, gerekli notları da bürokratlarına aldırdı.

Başkan Seçer’e ziyaretlerinde, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri, muhtarlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları eşlik etti. Başkan Vahap Seçer’in ilk ziyareti Kaleköy Mahallesi’ne oldu. Ziyarette, deprem sonrası Kahramanmaraş’tan Mersin’e gelen bir vatandaş belediye tarafından depremzedeler için yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Seçer, Kurban Bayramı’nın Mersin başta olmak üzere Türkiye’ye huzur getirmesini diledi. Ziyarette bir araya geldiği depremzede vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini ileten Seçer, “Ülkemizi derinden üzen bir afet yaşandı ama bu büyük bir felakete dönüştü. Deprem 10 ilde meydana geldi ama Mersin yıkım olan 10 ildeki vatandaşların yaşadığı acıyı yaşadı. Çünkü her bölgede buraya insanlar geldi, onların acılarını derinden hissettik. Mersinli hemşerilerimle onur ve gurur duyuyorum. Mersin herkesi kucaklar. Burası güzel, sevgi dolu ve geleceği olan aydınlık bir kent” dedi.

“Bizim için önemli olan adaletli olmaktır”

Büyükşehir Belediyesi olarak oy kaygısı gütmeden ve hiçbir siyasi, dini, etnik fark yapmadan her vatandaşa hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Bizim için önemli olan adaletli olmak ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamaktır. Buna çok özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız belediyemizle çalışırken bunu gözlemliyorlar. Asla bir muhtarımıza ‘senin köyünden az oy çıktı, çok oy çıktı’ demeyiz. Oranın bir hizmete ihtiyacı varsa aciliyet sırasına göre vatandaşın mağduriyetinin ortadan kaldırılması için öncelenecek hizmetler varsa, onları yaparız. 4 yıllık görevimiz de hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz Mezitli halkına bu yönde hizmetlerini esirgemedi. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Mezitli diğer ilçelerimize göre 4 yılda süratli bir yol aldı”

İmar konusunda Mezitli’nin diğer ilçelere göre 4 yılda süratli bir yol aldığına dikkat çeken Seçer, Büyükşehir Belediyesinin çalışması çerçevesinde olan 1/5000’lik planların tamamının, 1/1000’lik planların ise birçoğunun bittiğini belirtti. Seçer, “Bu anlamda imar konusunda işini bitiren belediyelerin en başında geliyoruz. Ancak burada lokal sorun var. Karşılıklı uzlaşıyla bu bölgeye uygun, burada yaşayan kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalar gerekiyor. Bu da muhtarın takibi, Mezitli Belediye Başkanımızın ilçe belediyesi uhdesinde yapacağı çalışma, daha sonrasında da büyükşehrin sağlayacağı katkıyla olur. Biz her türlü desteği vermeye açığız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, vatandaşlardan gelen istek ve soruları yanıtlayan Seçer, ilaçlama konusu ile ilgili gelen taleplere istinaden, kent genelinde yaz kış düzenli ilaçlama yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir olarak bu konuda hassasiyet gösterdiklerini ancak vatandaşların da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini Seçer, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesini rica ediyoruz. Sakatatları kaldırıp yol kenarına, çöp kutularının içine atmayın. Bunlar sinek ve mikrop üretir. Her gün burada ilaçlama yapsak yine öldüremeyiz. Bu konuda da sizlerin dikkatli olması gerekiyor. Sizlerin yardımını istiyoruz. Biz emin olun düzenli ilaçlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli’deki imar planlamaları hakkında konuşarak, “Mezitli’nin imar planını hazırlanırken burada defalarca görüşme yaptık. ‘Beraber hareket edelim’ dedik. Fakat orada farklı görüşler ortaya çıkınca muhtarım da haklı olarak ‘biz imar planı sınırları içerisine girmeyi istemiyoruz’ dedi. Arkadaşların genel eğilimi ‘eğer yoğunluğu düşük olacaksa bizim bahçelerimiz böyle kalsın, yoğunluk yüksek olacaksa imar planı sınırları içerisine girelimdi. Tabi kimse garantisini veremiyordu. Yine garantisini veremeyiz çünkü belediye meclisinden çıkan bir karar” şeklinde konuştu.

İmar planlarında en hızlı çıkan planların Mezitli’ye ait olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Mersin ve Mezitli çok hızlı değişiyor. Planlar iki üç yıl olmasına rağmen bazı alanlarda güncelliğini yitirdi. Yeniden nazım plandan başlayarak belki bazı yerlerde değişiklik yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Seçer, Kaleköy’ün ardından ise Kuyuluk Mahallesi’nde de esnaf ziyareti yaparak, vatandaşların bayramını kutladı. Esnaf ziyaretinde dükkanları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla selamlaşan Seçer’e esnaf da yoğun ilgi gösterdi. Seçer, Kuyuluk Mahallesi’nin ardından Merkez Mahallesi’ni ziyaret ederek, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı.

Seçer, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Çevre Yolu 1. etap 1. kısımda yapılan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Seçer daha sonra sırasıyla Eski Mezitli, Ebenbağlar ve Davultepe mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.