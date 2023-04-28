Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Mersin’i karış karış gezerek halka dokunan Başkan Seçer’in yeni adresi Silifke ilçesi oldu.

İlçede ilk ziyaretini Mersin Silifke Minibüsçüler Kooperatifi’ne (Sim-Koop) gerçekleştiren Seçer, burada Sim-Koop Başkanı Musa Uslu, Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Kaya ve minibüs şoförleri ile bir araya geldi. Seçer, daha önce kent genelindeki minibüs esnafıyla 4 saat süren bir toplantıda bir araya geldiklerini ve tüm değerlendirme ve talepleri ayrı ayrı dilendiğini hatırlattı. Minibüsçülüğün çok zorlu bir sektör olduğunu söyleyen Seçer, “Ama ben sizlerden memnunum. Çünkü zor bir iş yapıyorsunuz. Hele hele bu ekonomik koşullarda, akaryakıtın zaten zehir zemberek rakamlara eriştiği bir dönemde hem yolcu taşı hem sağlığını koru, sonra da çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek kolay değil. Elinize sağlık” dedi.

“Bu bölge muazzam gelişiyor”

Silifke’nin hızlı bir şekilde geliştiğini aktaran Seçer, belediye olarak bölgenin imar planları üzerinde çalıştıklarını ve ilk etabını bitirdiklerini söyledi. İlk etabın Taşucu ve Silifke merkez bölgelerini kapsadığını belirten Seçer, “Nükleer santralden dolayı önceliği bu bölgeye verdik. Burada nüfus artıyor. Hem kendi vatandaşımız hem yabancı uyruklu insanlar buraya akın ediyor. Dolayısıyla burada yaşam şekli de değişecek. Bu önemli. Buraya Ukraynalı, Rus, Kazak insanların yanı sıra Avrupa milletlerinden insanlar geliyor. Bu Silifke’nin hayatına, esnafına yansır. Farklı meslek dalları, farklı esnaflık alanları gelişebilir. Konut talebi zaten artar, çünkü nüfus arttı” diye konuştu.

“Belediyemizin hakkının verilmesini istiyorum”

Bölgeleri sağladıkları siyasi faydadan dolayı değerlendirmeyen anlayışa sahip olduğunu ifade eden Seçer, “O anlayış çok geride kaldı. ‘Bize oy verenlere hizmet edelim, vermeyenlere etmeyelim’ böyle bir şey yok. Burada muhtarlarımız da var. Belediyemizin hakkının verilmesini istiyorum. Her konuda eleştiriye açığım, fakat bu konuda kesinlikle reddederim. Çünkü bizim kültürümüzde asla böyle bir şey yok. Çünkü böyle yaparsak bu ülkeye katkı sağlayamayız? Gelişen bir bölgeye yapacağımız yatırımı gelişmeyen bir bölgeye sırf bize oy veriyor diye yaparsak o gelişen bölgenin önünü tıkamış oluruz” şeklinde konuştu.

“Silifke’nin arıtma tesisi yeni ama modeli eski”

Silifke’de daha önce yapılan arıtma tesisinin eski model olduğunu ve yeterli olmadığını da dile getiren Seçer, “Silifke arıtması çok eski bir tesis değil, yeni bir tesis aslında ama eski yönetimler buraya demode bir modelin kurulumunu yapmış, tabi kokar. Dört yıldır uğraşıyorum. Buraya yeni bir tane yapmamız lazım. Atayurt-Atakent, buraları bir an önce yapmamız lazım. Buraların nüfusu artıyor. Sizin bu arıtmaya biraz dokunduk, bir revize ettik, teknik olarak bazı düzenlemeler yaptık, üstesinden gelebildik. İvedi olarak Taşucu’na kadar isale hattı çektik. Çünkü daha önce yapılan proje ve yer seçimi yanlış, yapılan temel çökmüş. Hızlı bir şekilde bütün abonelerin bağlantısını yaptık. Şimdi sistemi oraya aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, belediyeyi ilk aldıkları noktadan daha ileri noktalara taşıdıklarının altını çizen Seçer, "Biz daha çok ve daha güzel işler yapmak istiyoruz. Kentimize daha fazla hizmet yapmak istiyoruz. Şu anda belediye olarak geçen yıldan da önceki yıldan da çok daha iyi noktadayız. Bunu her belediye başkanı söylemez. Bizim belediyemiz güçlüdür. Biz belediye olarak Türkiye’nin geliri iyi belediyeleri arasındayız. Mersin Belediye Başkanı ‘param yok, bana ne para geliyor ki size hizmet edeyim’ diyorsa dönüp bir aynaya bakacak. Ya bu işi bilmiyor ya da o belediyede başka işler dönüyor. Ben, Türkiye’nin beşinci-altıncı sırasında vergi ödeyen bir kentin belediye başkanıyım. O vergiden bana para geliyor, oradan kesiliyor. Burada ekonomi ne kadar fazla olursa, kentin cirosu ne kadar artarsa, ben daha zengin belediye, sizler de daha zengin bir kentin vatandaşları olursunuz. Daha güzel yollarda, daha güzel tesislerde yaşamınızı sürdürürsünüz. İnşallah çok daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Daha sonra Taşucu Pazar Yeri’ne geçen Seçer, esnafa "bereketli işler" dileyerek, pazardan alışveriş yaptı.