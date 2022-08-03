Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın Hazırlanması" projesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın Hazırlanması" projesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile iş birliği protokolü imzaladı. İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan bu protokolle, kente ait sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol imza töreninde Başkan Seçer’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu yer aldı.



“Enerji ve İklim Planı’nı hazırlayacak olan ilk belediyeyiz”

İmza töreni öncesi konuşan Başkan Seçer, Mersin’in İstanbul’un üç katından fazla bir yüzölçümüne sahip olduğunu belirterek, “Mersin’de insan, doğa ve çevre odaklı belediye olma sorumluluğumuzla beraber, küresel iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda da örnek belediyelerden biri olmayı hedefliyoruz Bu çerçevede TÜBİTAK ile yapacağımız ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ ile Mersin’e ait sera gazı emisyonlarının azaltımına ve Mersin’in iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılmasına yönelik eylemleri belirleyeceğiz” dedi.

“TÜBİTAK ile işbirliği içinde Enerji ve İklim Planı’nı hazırlayacak olan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz” vurgusunu yapan Seçer, “Bu çalışma iklim değişikliği konusunda Mersin’in karşılaşacağı durumlar ve alınması gereken önlemler hakkında bize ışık tutacak. Eylem planının 2023 yılı Mayıs-Haziran aylarında bitirilmesi öngörülüyor. Bundan sonraki süreçte de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli ve yaşanılabilir bir kent olmak için TÜBİTAK ile işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



“İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık uygulamalarımızı kalıcı hale getirmek istiyoruz”

Bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları da aktaran Seçer, “İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünü kurduk. Yeni

daire başkanlığına bağlandı. Faaliyet gösterdiğimiz birimlerimizin karbon ayak izini hesapladık ve raporladık. ‘Dünya Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza atarak, iklim değişikliği ile mücadele için MEDCITIES (Akdeniz Kentler Birliği) ve ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) kuruluşlarına üye olduk. Böylece iklim değişikliği ile mücadeleye verdiğimiz önemi tüm dünyaya deklare etmiş olduk. Türkiye’nin ilk ‘İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin kurulması çalışmalarını sürdürüyoruz. ‘Mersin İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı’ için Avrupa Birliği projesi hazırlayarak başvurumuzu gönderdik. Başvurumuz kabul edildi. Nihai sonuç olarak da ekim-kasım ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Geçen yıl sera gazı emisyon envanteri çalışmamızı tamamladık ve raporladık. En son olarak da ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nı kurduk. Böylece iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık uygulamalarımızın kalıcı hale gelmesini sağlayacak karar alma süreçlerini de hızlandırmış olacağız" şeklinde konuştu.



“Yenilenebilir enerjiye önem veren bir belediyeyiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MESKİ) de güneş enerjisi santralleri ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda önemli

çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Seçer, “MESKİ bünyemizde şu anda yenilenebilir enerji kurulu güç miktarımız 3 megavat, ancak çalışmalarımız devam ediyor. 2023 sonuna kadar 15 megavatlık bir seviyeye ulaştırmayı planlıyoruz. Yine Mersin Büyükşehir Belediyemiz, 1 Nisan 2019-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 milyon 106 bin ton evsel katı atığın bertarafını sağladı. Bundan 193 bin 319 MW elektrik üretimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 75 bin konutun aydınlatma enerjisini de burada karşılıyoruz. Yine yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha yüksek noktalara getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’e kazandırdıkları çevre dostu çalışmalardan da söz eden Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çevre dostu uygulamalara özen gösteriyoruz. Onun için de önemli kararlar alıyoruz. Yönetime geldiğimiz günden bu yana, toplu taşıma filosunu yeniliyoruz. Toplamda 272 yeni otobüsü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu 272 adet otobüsün 205 adedi CNG’li otobüslerden oluşuyor. Bunun şu anda ‘Limon’ diye andığımız 87 adedi vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu ayın sonuna kadar gelmesini planladığımız 118 otobüsümüz de kentimize geldi. Şu anda birimlerimiz bunların ruhsat işlemlerini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde de bu 118 CNG’li otobüsü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunlar çevre dostu otobüsler. Yine ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Barış Salihoğlu hocamız ve ekibiyle beraber ‘Temiz Akdeniz Projesi’ üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin körfezi kıyı sularına ulaşan dere, nehir, akarsu ve drenaj kanallarının su kalitesini değerlendirdik. Mersin körfezinde belirlenen 18 istasyonda veri setinin oluşturulmasını sağlamış olduk. Bu konudaki çalışmalarımız rapora dökülüyor ve önümüzdeki günlerde neticelenecek. TÜBİTAK ile yapacağımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah başarılı neticeler alacağız.”



“Çevre konusunda yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor”

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise özellikle son yıllarda küresel ölçekte en önemli problemlerden biri olan iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çeşitli adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, "Ülkelerin sera gazı emisyonlarını sınırlandırmasını ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin üzerine çıkmamasını amaçlayan Paris Anlaşması, Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayı onaylayan ülkelerin, bu taahhütlerini yerine getirmesinde yerel yönetimlerin de rolü çok önemli oldu. Bu bağlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi olarak beraberce geliştirdiğimiz ve imzası için bugün bir araya geldiğimiz ‘Mersin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın Hazırlanması' projesini hayata geçiriyoruz. Bu anlamda ben bugün Mersin Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız proje çerçevesinde Mersin ilimizde sera gazı emisyonuna neden olan başlıca kaynakların tespit edilerek, emisyon envanterlerinin hazırlanması, mevcut durumun senaryolarının ortaya konması, belirlenen hedeflere yönelik sera gazı emisyon miktarlarının hesaplanması, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik etkilenebilirlik analizinin yapılması ile uyum önerilerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konudaki iş birliği için de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.