Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi tarafından ‘Bağ bozulsun şenlik kurulsun’ sloganıyla düzenlenen ‘Uzuncaburç Bağ Bozumu Şenliği ve Değirmen Açılışı’ programına katıldı.

Uzuncaburç’ta ‘bereketli olsun’ diyerek bağ bozumu yapan Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer ile protokol üyeleri, ardından kadınlarla beraber pekmez kaynattılar. Kadınların ‘İyi ki doğdun başkan’ sözleri ile karşılanan Seçer, sonrasında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Uzuncaburç Un Değirmeni’nin açılışı yapıldı.

“Bir arada olmak, gönül birliği yapmak çok güzel”

Uzuncaburç’ta şenliğe katılan vatandaşlara seslenen Seçer, “Bir arada olmak, gönül birliği yapmak, el birliği yapmak, iş birliği yapmak ne kadar güzel. Sevgi güzel, insanları sevmek güzel. Kardeşlikten öte yol yok, kardeş olacağız. Bu ülke bizim. Bu ülke hepimizin. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz” dedi.

Mersin’in her bölgesinin ayrı ayrı tarihi, turistik ve tarımsal öneme sahip olduğunu kaydeden Seçer, bunun değerini bilmek adına çok çalıştıklarının altını çizdi. Seçer, “Çalışacağız, çalışıyoruz da. Bizi hiç kimse tutamaz. Çalıştıkça, alın teri döktükçe, emek döktükçe daha güzel olacak. Helal kazanç; huzurla yiyeceğiz o kazancı. Bak ne kadar mutluyuz, çalıştık seçimleri kazandık, rekor oy aldık, huzurla da keyfini sürüyoruz” diye konuştu.

“Uzuncaburç’un tarihi değerini ortaya çıkarmak için elimizi taşın altına koyuyoruz”

Başkan Seçer, yaptıkları şenliğin sadece bölgenin üzümünü tanıtmak için olmadığının altını çizerek, “Burada yeni bir ekmek kapısı açma peşindeyiz” ifadelerini kullandı. Uzuncaburç’un aynı zamanda oldukça tarihi bir yer olduğunu belirten Seçer, bu özelliklerini de ortaya çıkarmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Seçer çalışmaları anlatarak, “Biz Uzuncaburç’un o tarihi birikimini, arkeolojik değerini açığa çıkarmak için orayı bir Arkeoköy, insanların gelip gördüğü, tarih turizmine uygun bir hale getirmek için belediye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Zaten belediye sizin, Uzuncaburçluların, Silifkelilerin, Mersinlilerin, Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan halkımızın belediyesidir. Doğal olarak da halkımıza, onların geleceği için yapılacak yatırımlara da her zaman kapımızı açık tutarız. Desteğimizi de veririz” şeklinde konuştu.

“Burada, bölge halkına yeni bir ekmek kapısı açma peşindeyiz”

Bölge için yapılan çalışmaların gelecek için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Çok değerli işler yapılıyor, ilmek ilmek örülüyor. Bu arkeolojik çalışmaları yapmak, bu bölgeyi örnek bir köy haline getirmek için çalışıyoruz” diyerek çalışmalarda emeği geçen Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti. Konuşmasında ‘Köyümüz Atölye’ projesi hakkında da vatandaşlara bilgi veren Seçer, “Yeni dönemde Köyümüz Atölye projesi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Burada hangi bölgenin hangi çeşit ürünü tanıtılıp ünlü hale getirilirse bölgeye katkı sunar onları belirliyoruz. Bizim bütün çabamız sadece Uzuncaburç’un merkezinde yaşayanlara değil bu bölge halkına yeni bir ekmek kapısı açmak” dedi.

“İnsanların Mersin’e gelmesi Türkiye ve bölgenin tanıtımı için son derece değerli ve önemlidir”

Bir taraftan tarihi açığa çıkarıp bölgede turizm sektörünü oluşturmayı da hedeflediklerini söyleyen Seçer, “Burada eski bir değirmen vardı, yaklaşık 25 sene önce burada hizmete girmiş ama ekonomik ömrü dolmuştu. Orayı çok güzel bir hale getirdik. Buraya kazıları görmeye gelen turistlerin oturup çay, kahve içeceği, yemek yiyeceği, vakit geçireceği alanlar, kafelerimiz olsun. Bunları yerine getireceğiz ki turist gelsin. Yollarımız tertemiz, temizliğimiz, hijyenimiz fevkalade olacak ki turist gelsin. Yöre halkı bilinçli, güler yüzlü, konukları iyi karşılayacak ki turist gelsin. İnsanın geldiği yerde, insan çeşitliliğinin olduğu yerde bereket olur. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların Mersin’e, Uzuncaburç’a gelmesi, burada antik şehri gezmesi, Türkiye’nin, bölgenin tanıtımı için son derece değerli ve önemlidir” dedi.

“Dünya ile rekabet; çalışarak, kazanarak, alın teri ile olur”

Günümüzde ülkeler arası rekabetin çalışarak, kazanarak ve alın teri dökerek olduğuna dikkat çeken Seçer, ulus olarak dünyada rekabet edecek hale gelip, saygın bir konuma erişebilmek için ilimin peşinden gidilmesi gerektiğini söyledi. Seçer, “Sanatçılar yetiştireceğiz, kültürümüzü yaşatacağız, dünyaya anlatacağız. Ülkemizin çok değerli sporcuları yurtdışında ülkelerini temsil edecek. Bilim adamlarımız olacak, icatlar ve keşifler yapacaklar. Onlar uluslararası platformda saygın olacaklar. Ancak böyle sizin prestijiniz artar. Dünya sizin önünüzde ancak bu şekilde eğilir. Şatafatla, lüksle, bağırmakla, çağırmakla değil; barışla, kardeşlikle, mütevaziliklerinizle olur bunlar” diye konuştu.

“Ülkemizi kalkındıracağız ve bunu da Mersin’den başlatacağız”

Kenti yönetirken de bu anlayış ve bilinçle hareket ettiklerinin altını çizen Seçer, toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet anlayışı ile yaklaştıklarını ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadıklarını dile getirdi. Seçer, “Hepinizi seviyoruz, sayıyoruz, asla ayrımcılık yapmıyoruz. Yapmadık, yapmayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Hepimiz bu Anadolu topraklarında inadına, kardeşçesine, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız. Sevgili Mersinliler; herkesin rahat olmasını istiyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizi çok daha fazla seveceğiz, sayacağız. Bunu inadına yapacağız. Ülkemizi kalkındıracağız ve bunu da Mersinden başlatacağız. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Seçer, konuşmaların ardından alanda yer alan stantları gezdi, ‘Hayırlı işler’ diledi. Program Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrasının konseri ile devam etti.

Başkan Seçer son olarak eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenli olarak destek sağladığı Uzuncaburç Ören Yerindeki kazı çalışmalarını inceledi.