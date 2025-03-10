Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu ile ilgili "Şehrimizin bir asırlık takımına sahip çıkmak durumundayız" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Bucaspor 1928’i konuk eden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 0-0 berabere kaldığı maçta takımı desteklemek için tribünde yerini alan Başkan Seçer, Mersin İdmanyurdu'nun kötü günleri geride bıraktığını belirterek, "Umudu yeşertmek lazım, diri tutmak lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bir asırlık takımına sahip çıkmak durumundayız. Diğer kurumlarımızın da sahip çıkması lazım. Mersin İdmanyurdu, şehrin takımı, Mersin’in takımı. Bu talihsiz süreçten çıkması için biz elimizden geleni yaptık" diye konuştu.



"Mersinlilerin takımını daha fazla sahiplenmesi lazım"

Yeni Mersin İdmanyurdu'na herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Seçer, "Kulübümüzün kapanmasını istemiyoruz. Onun için gerekli tedbirler alındı. Mersinlilerin takımını daha fazla sahiplenmesi lazım. Mersinlilere de çağrıda bulunmak istiyorum. Mersin İdmanyurdu'muzu yalnız bırakmasınlar, takip etsinler, destek olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA