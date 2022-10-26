Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile kahvaltıda bir araya geldi.

MSK Başkanı Özgür Timur ve Yönetim Kurulu’nun da katıldığı kahvaltıda, takım oyuncuları Başkan Seçer’e ‘33’ numaralı ve imzalı forma ile plaket hediye etti.

Basketbol branşının ve seyircisinin çok farklı olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, bu tespitten yola çıkarak, her şeyiyle örnek olan ve müsabakaları zevkle izlenen bir takım oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

60 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı bir kent olan Mersin’in demografisinin, basketbol maçlarını izlemeye uygun olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, bu genç nüfusun salona gelerek renk katmalarını ve kente enerji yaymalarını arzu ettiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kalıcı olmasını ve bunun için de ileriye yönelik yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sürekli yaşasın. Ben bu kulübü Başkan olarak da destekliyorum, Mersin’de yaşayan bir birey olarak da destekliyorum. Çünkü kulübün felsefesini oluşturanlardan biri benim. Onu iyi bildiğim için bana çok güven veriyor, çok cazip geliyor. Onun için sizi çok destekliyorum” ifadelerini kullandı.

İlk maçların önemli olduğunu, ancak sonrasının daha da önemli olduğunu kaydederek, bundan sonra maçlara geleceğini ve destek vereceğini ifade eden Başkan Seçer, “Bazen uyuşmazlık, hocadan kaynaklı veya oyuncuların bireysel anlamdaki sorunları nedeniyle lige kötü başlarsınız, düzeltene kadar da ligin sonuna gelmiş olursunuz. Ama bazen de zirveye hemen ulaşırsınız, fakat zirvede kalmanın da zor tarafları var, kontrol altında tutmak lazım. Takımımız ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrıldı. İnşallah kendi evimizde yapacağımız 4. maçı da kazanarak rahatlayacağız. Bu haftaki maça ben de geleceğim ve ellerim patlayana kadar sizi alkışlayacağım” şeklinde konuştu.

MSK Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Semih Soğuksu, Başkan Seçer’in desteklerini her zaman hissettiklerinden söz etti. Takım hakkında da konuşan Soğuksu, “Çok kısa bir zamandır beraber olmamıza rağmen, bir aile gibi olduk. Herkes hedefin farkında. İyi bir enerjimiz var. Bu hedef doğrultusunda hem saha içinde, hem de saha dışında o mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

MSK Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Recep Doğrusöz, bu seneki projeye sadece basketbol projesi olarak değil, şehir projesi olarak baktıklarını kaydederek, “Biz hem şehre, hem de sizin ilgi ve alakanıza layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlk kez seyircimizle bu hafta buluşacağız. İnşallah o maçı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Bir aile gibi olduklarını ve böyle de devam edeceğine olan inancını dile getiren oyunculardan Berkay Genç, “Zaten bu işin ana felsefesi aile olmak. Biz de sayenizde güzel bir aile, büyük bir aile olduk. Umarım her şey daha güzel olur ve daha güzel günler görürüz” ifadelerine yer verdi.

Oyunculardan Tobin Bernard Carberry, ailesinin ve çocuklarının Mersin’i çok sevdiğini ve Mersin’in gerçekten de mükemmel bir şehir olduğunu belirtirken, Önder Atun da kültür sanat etkinliklerine katılmayı sevdiğinden söz ederek, “Ben de Mersin’i çok sevdim. Henüz daha kültürel faaliyetlerden faydalanma şansını bulamadım, ama ilerleyen zamanlarda bu olanakları da kullanmak istiyorum” dedi.

Geçmişte Mersin’de oynadığını ve bu kenti çok sevdiğini dile getiren Koray Uzunhasan ise, “Mersin’de şu anda çok daha fazla sosyal imkan var. Yani şimdi şehrin yapısının değiştiğini, yolların değiştiğini fark ediyorum. Bu bizim için büyük rahatlık. Bunu da sizin desteğinizle taçlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.