Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Metrosunun ilk durağı olan ’3 Ocak Kent Meydanı İstasyonu’nda, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Metronun yapım sürecinde yaşanılan aksaklıklara değinin Seçer, ihaleyi yaptıklarında 9 TL olan Euro’nun, bugün 18-19 TL olmasına dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Metrosunun ilk durağı olan ’3 Ocak Kent Meydanı İstasyonu’nda, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Metronun yapım sürecinde yaşanılan aksaklıklara değinin Seçer, ihaleyi yaptıklarında 9 TL olan Euro’nun, bugün 18-19 TL olmasına dikkat çekti.

İlk istasyondaki çalışmaların 200 milyon lira bedelinin olduğunu ve bu maliyeti Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla karşıladığını söyleyen Seçer, “İlk günün şevkiyle, azmiyle, inancıyla, halkımıza ne söz verdiysek hiç abartmadan, yalan, yanlış söylemeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek bütçe ile beraber bu yılki bütçesinin 6.3 milyar lira olduğunu ve gelecek yıl bu bütçenin 10 milyar lirayı bulacağını ifade eden Başkan Seçer, metro yapım sürecinde karşılaştıkları sorunların siyasi olduğu yorumunda bulundu. Seçer, “Mersin halkına, yapamayacağımız hiçbir şeyi taahhüt etmeyiz. Bunu da yapacağız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların daha hızlı yürütülmesi için gerekli kredinin onaylanması gerektiğini belirten Seçer, “Umut ediyoruz imza çıkar. Çıkmayacağını varsayarak, kendi bütçemiz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biraz ağır aksak olacak ama seçimden sonra mutlaka iklim değişecek, Akdeniz olacak” diye konuştu.

“Mersin ölçeğinde bütçesi olan belediyeler için, uzun vadeli ve uygun şartlarda kredi kullanılması gereken bir proje”

Mersin Metrosu güzergahı hakkında temel bilgileri paylaşıp, ardından metronun temelinin atıldığı 3 Ocak tarihini anımsatan Başkan Seçer, “Çok uzun süredir çalışmalar yaptık. Projeler yazıldı, çizildi, gerekli izinler alındı, etütler yapıldı, bakanlığa gitti, Altyapı Genel Müdürlüğüne gitti. Herkes imzaladı. Cumhurbaşkanı imzaladı, yatırım programına aldı ve stratejik plana dahil etti. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Bu projeyi merkezi hükümet de onaylıyor, yerel yönetim de ‘ben yapacağım’ diyor. Biz de ‘Bismillah’ dedik ve ihaleye çıktık. İhale bitti. Tabi ki bunun için finansman lazım. Bu tip yatırımlar büyük yatırımlar. Mersin ölçeğinde bir bütçesi olan belediye için uzun vadeli, uygun şartlarda kredi kullanılması gereken bir proje” şeklinde konuştu.

“Belediyenin şu anda finans tablosu tertemiz, mali disiplini de var”

İlk etapta meclisten yaklaşık 900 milyon liralık bir borçlanma yetkisi aldıklarını, o paranın da 1 yıl içinde pul olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti; “900 milyon lira borçlanma yetkisiyle başlayalım, bir yol alalım dedik. Meclisten bu borçlanma yetkisini alalı tam 1 yıl 1 ay oldu. Bu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gidecek. Oradan olumlu ya da olumsuz görüş alacak, sonra Hazine’ye gidecek. Hazine bunu imzalayacak ya da imzalamayacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ‘olumsuz’ diyecek hiçbir şeyi yok. Çünkü, kendileri zaten yatırım programına almış. Maliyenin buna imza atmayacağı hiçbir gerekçesi de yok. Neden yok? Biz yönetime geldiğimizde, bu belediye ağır aksak yürüyen bir finansman sistemine sahipti. İştirakleri hariç, belediyenin 2 milyar 250 milyon lira borcu vardı. 2 milyar 250 milyon lira da bütçesi vardı. O zaman da dolar kuru 5.7 TL idi. Yani yaklaşık olarak 400 milyon dolar borcu olan bir belediyeyi devraldık. Şu anda bu belediyenin bütçesi, ek bütçe ile beraber bu yıl için 6.3 milyar lira. Gelecek yıl 10 milyar lirayı bulacak. Bu belediyenin şu andaki borcu da 80 milyon dolara düştü. Yani belediyenin TL bazında borcu 1,5 milyar lira. Yani belediyenin finans tablosu temiz, mali disiplini de var."

“Bu istasyona kendi öz kaynağımızdan 200 milyon liralık bir çalışma yaptık”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin güçlü bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Biz metronun temelini attık. Biz Mersin halkına, yapamayacağımız hiçbir şeyi taahhüt etmeyiz. Bunu da yapacağız Allah’ın izniyle. Ben canhıraş çalışıyorum. Aldığım her kuruşun hesabını veriyorum. Aldığım her kuruşu rasyonel bir şekilde harcıyorum. İsraf etmiyorum, çalmıyorum, çaldırmıyorum, bu projeleri gerçekleştiriyorum. Şu anda burada, üzerinde bulunduğumuz istasyonda yapılan çalışmaların bedeli, yaklaşık olarak 200 milyon TL hak ediştir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bunları öz kaynağı ile ödüyor” diye konuştu.