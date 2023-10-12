Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün muhtelif mahallelerde yürüttüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Görüntüleme aracında bulunan ekrandan da çalışmaları takip eden ve yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgularken, bir insan vücuduna anjiyo yapılması gibi, MESKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrin altyapısında da anjiyo yaptıklarını kaydetti.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan incelemede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman, MESKİ bürokratları, daire başkanları ve teknik ekip yer aldı.

Oluşabilecek su baskınları ile selin önüne geçmek amaçlanıyor

MESKİ Genel Müdürlüğü yürüttüğü çalışmalar ile yoğun yağışlardan dolayı oluşabilecek su baskınları ve selin önüne geçmeyi amaçlıyor. Çalışmalar çerçevesinde, muhtelif mahallelerde MESKİ’ ye ait altyapıların görüntülerinin alınarak hat içerisinde biriken tortunun temizlenmesi, ağaç kökleri ve tıkanmalara sebep olan altyapı bağlantı elemanlarının akışının sağlanması, altyapıların bütünlüğünün bozulduğu kısımlarda kaplama yapılması ve asfalt altında kalmış olan muayene bacalarının bulunması amaçlanıyor. Toroslar ilçesi Osmaniye, Yusuf Kılıç, Akbelen ve Çukurova mahalleleri ile Yenişehir İlçesi Bahçelievler, Fuat Morel, Güvenevler mahalleleri ile Adnan Menderes Bulvarı’nda temizlik, baca yükseltilmesi ve ızgara temizliği çalışmaları devam ediyor.

“Daha önce altyapı yapılırken yapılması gereken işler yapılmamış, oluşan sorunlar da halının altına süpürülmüş”

Başkan Vahap Seçer, gözetleme aracında yaptığı incelemesinin ardından, “Daha önce altyapı yapılırken yapılması gereken işler yapılmamış, sonra oluşan sorunlar da halının altına süpürülmüş. Halının altında kir toplanmış ve hem miktarı yükselmiş hem de katılaşmış. Yani çözümü zor olmuş” dedi.

Yılların birikmiş sorunlarını çözmeye çalıştıklarından söz eden Seçer, “Doğal olarak on yıllar önce Mersin’in altyapısı yapılmış ama o günün teknolojisi, o günün belediyecilik anlayışına göre bir hayli sorun oluşturacak imalatlar olmuş. Şu anda Adnan Menderes Bulvarı’ndayız. Buradaki yağmur suyu hattının borusunun çapı 60 santimetre. Ancak baktığınız zaman bu borunun yarısı pislikle dolmuş. Toprak parçaları, kök parçaları, çakıllar, kumlarla dolmuş. Siz ne kadar ’yer altındaki sisteme yağmur suyunu aktarayım’ diye rögarları temizlerseniz temizleyin, gidecek yer yok. Doğal olarak da aşırı ve ani yağmurlarda sel baskınları oluyor” diye konuştu.

“Bu yapılan çalışma Türkiye’de bir ilk”

Hayata geçirdikleri sistem ile sürdürdükleri çalışmayı aktaran Seçer, “Bu yapılan çalışma Türkiye’de bir ilk. Önce bir gözetleme yapıyoruz. İnsanın MR’ının çekilmesini, anjiyoyu düşünün. Giriyorsunuz neyi var, neyi yok oradaki durumu gözlemliyorsunuz. Biz aynı şekilde altyapıya bir anjiyo yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Görüntüleme aracı içerisinde ekrandan ekiplerin yaptığı çalışmayı incelediğini de belirten Seçer, “Bu borunun içerisine toplanmış, birikmiş, sertleşmiş o birikintileri önce bir gevşetiyor ve kombine araçlarla o pislikler oradan çekiliyor ve boru açılıyor, temizleniyor. Daha önce yapılan imalatlar da baca yerleri de standartlara uygun yapılmamış. Şimdi biz onları da standart hale getiriyoruz. Bacalar eksik kalmış, yüksek kalmış, bir standardizasyon sağlanmamış. Onları yer düzeyine alıyoruz ya da eksikse tamamlıyoruz. Eğer yeraltında sistemde kırıklar oluşmuşsa ya da bozulmalar oluşturmuşsa girmeden içerisinde makineler ile tamiratını da gerçekleştiriyoruz. Yani aslında bir anlamda eski sistemi yeniliyoruz. Yeni bir altyapı yapıyormuş gibi düşünün” dedi.

“Biz bunların tüm Mersin’de tespitlerini yapıp, temizliklerini yapacağız”

Yeni bir altyapı yapmaktan ziyade daha az maliyetle şehrin alt yapısını yenilediklerinden de söz eden Seçer, “Yeni bir altyapıya 10 lira harcayacaksanız, şimdi 1, 1 buçuk lira harcayarak, altyapınızın bütün eksik kalmış, zamanla ihmal edilmiş, temizlenmemiş bütün işlerini de çözüyorsunuz. Düşünün, altyapıyı yapıyorsunuz, kendi haline bırakıyorsunuz. Üzerinden 20-30 yıl geçmiş, hiçbir işlem yapmamışsınız. Bunun içinde ne var, ne yok, burası tıkanmış mı, temizlenmemiş mi, kimsenin aklına gelmemiş. Şimdi biz bunların tek tek tüm Mersin’de tespitlerini yapıp, temizliklerini yapacağız. Artık yüzey suları altyapıya çok daha rahat dahil olacak, yağmur suyu sistemlerine girecek. Oradan da denize nihai noktada bunların deşarjı sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.