Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı ilçelerde faaliyet gösteren LGS kurs merkezlerinden faydalanan ve fen liselerine girmeye hak kazanan 10 başarılı öğrenci ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı ilçelerde faaliyet gösteren LGS kurs merkezlerinden faydalanan ve fen liselerine girmeye hak kazanan 10 başarılı öğrenci ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi LGS kurs merkezlerinden faydalanan toplam 573 öğrenci sınava girmişti. Bu öğrencilerden 41’i fen lisesi olmak üzere, toplam 102 öğrenci nitelikli okulları kazandı. Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler de Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanında kendilerine sağladığı bu hizmetlerinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Keyifli bir sohbet havasında geçen ziyarette öğrenciler ayrıca, ileride hangi mesleği yapmak istedikleri konusunda da Başkan Seçer’e bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Tarsus Mithatpaşa LGS Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar ve Gülnar LGS Kurs Sorumlusu Feyyaz Aslanpençe ile 10 öğrenci yer aldı.



“10 başarılı öğrencimizi şu anda misafir ediyoruz”

Başkan Seçer, yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecekleri 13 aktif kurs merkezlerinin bulunduğundan söz ederek, “Şu anda kurumumuzun toplam 309 öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılında hizmet vereceği 13 aktif kurs merkezimiz var. Merkez ve 8 ilçede faaliyet gösteriyoruz. Burada da 10 başarılı öğrencimizi şu anda misafir ediyoruz. Toplam 573 öğrencimiz bizlerin katkılarıyla LGS'ye hazırlandı ve 41’i fen lisesi olmak üzere, toplamda 102 öğrencimiz sınavda başarı gösterdi” dedi.

Özellikle dezavantajlı mahallelerde 8 ayrı noktada yeni kurs merkezleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiğinden söz eden Seçer, “Şu anda yeni eğitim ve öğretim dönemine Çilek, Özgürlük, Kazanlı ve Halkkent mahallelerindeki kurs merkezlerimizi hazırlıyoruz. Proje aşamasında olan Turgutreis, Yeşil ve Kurdali mahallerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yine Hal Mahallesi'nde yapımı devam eden, Aralık ayında da hizmete alacağımız bir kurs merkezimiz olacak” diye konuştu.



“Eğitim yardımlarımız bu yıl da devam edecek”

Yeni eğitim ve öğretim döneminde YKS ve LGS’ye girecek öğrenciler için ön kayıtları başlattıklarının da bilgisini veren Seçer, “5 Ağustos'ta ön kayıtları bitiriyoruz. 15 Ağustos'ta da öğrencilerimiz ders başı yapacak. Bu eğitim döneminde test kitapları ve yardımcı kaynaklar da öğrencilerimize sağlanacak. Üniversite sınavı sonuçlandı, açıklandı. Hem lisans düzeyinde hem ön lisans düzeyinde öğrencilerimize eğitim yardımlarımız bu yıl da devam edecek. Geçen yıl 9 bin 900 öğrencimize yardımda bulunmuştuk. Bu yıl da müracaat edecek olan ön lisans ve lisans öğrencilerimize, belli kriterleri kazandıkları okul üzerinden yapacağımız değerlendirmelerle eğitim yardımlarını devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Kentimizin bir öğrenci kenti olmasını istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerinin vurgusunu yapan Seçer, “Bunun yanında kentimizin bir üniversite, hatta bir öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Onun için eğitim ve öğretime bu kadar destek veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim merkezleri değil, Mersin'de 2 devlet üniversitesi ve 2 vakıf üniversitesine devam eden 55 bin civarındaki öğrenciye de önemli avantajlar sağlayacak uygulamalarımız var. Başta toplu taşımada Türkiye'de hiçbir ilde olmayan bir uygulama, Mersin'de devam ediyor. Öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartıyla 3 TL'ye toplu taşıma araçlarından faydalanıyorlar ama eğer Abonman Kartı çıkarırlarsa 1 TL’ye toplu taşıma araçlarımızdan faydalanabilirler. Yine üniversite kapılarında çamaşırhane ve mahalle mutfak hizmetlerimiz devam edecek. Şu anda üniversite öğrencilerimiz, 3 çeşit yemeği 3,5 TL’den Mahalle Mutfaklarımız’dan alabilirler” şeklinde konuştu.

Kentteki okuma salonlarını da artırdıklarını ifade eden Seçer, "Şu anda Atatürk Parkı içerisinde bir okuma salonumuz var. Yine Marina Kavşağı'nda var. Türkiye'nin belki de ilk diyebileceğimiz muazzam bir dijital kütüphanesini Kültür Park, Mezitli sınırları içerisinde devam ettiriyoruz. Yakın zamanda hizmete girecek. Öğrencilerimizi son derece memnun edecek bir çalışma olacak oradaki okuma salonumuz. Yine yeni tamamladığımız ve öğrencilerimizin hizmetine aldığımız Hal Mahallesi'nde bir okuma salonumuz var. Halkkent’te oluşturduğumuz Toplum Merkezi’nde, öğrencilerimize bir birimimizi okuma salonu olarak düzenleyeceğiz. Tarsus'ta yine şu anda Atatürk Parkı içerisinde bir okuma salonu inşaatı devam ediyor. Yine Tarsus Ötüken Parkı'nın içerisinde, çocuklarımızın hizmetine bir okuma salonunu sunduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sadece merkezde değil, diğer ilçelerimizde de okuma salonlarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz. Her şey çocuklarımız için, çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.