Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi’nin açılışına katıldı. Hayata geçirdikleri tüm etkinliklerin sürdürülebilir olmasına önem verdiklerini belirten Seçer, "Mersin’i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülünün bu olduğunu düşünüyorum. Mersin’e Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracağız" dedi.

Başkan Seçer, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi’nin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışına katıldı. Toplam 203 sanatçının 303 eserle katıldığı yarışmada 5 eser başarı, 10 eser mansiyon, 32 eser sergileme ödülü alırken; Seçici Kurul Başkanı ressam Ahmet Yeşil’in başkanlık ettiği jüri ekibi 47 eseri de sergilenmeye değer buldu. Sergide yer alan eserler, Mersin’de hayata geçirilmesi planlanan Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin koleksiyonunun oluşmasına da öncülük edecek.

Seçer: "MEDEKA ve TADEKA sayesinde sanata dair isabetli kararlar alıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi’ni, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu’nun organize ettiğini belirten Seçer, tüm Büyükşehir Belediyelerine böyle bir kurul kurmaları için öneride bulundu. Seçer, "MEDEKA ve Tarsus’a Değer Katanlar (TADEKA) sayesinde sanat ve sanata dair yüzde 100’e yakın isabetli kararlar alıyoruz. Başladığımız tüm organizasyonlar, yaptığımız etkinlikler, verdiğimiz ödüller; sanata ve şehre değer katan bütün ekinlikler bu şehre değer katan insanların fikirlerinden çıkan aktiviteler" diye konuştu. Katılımcı demokrasiyi önemsediklerine işaret eden Seçer, "Hemşerilerimizi de kent yönetime katıyoruz" dedi.

"Mersin’e yakın bir tarihte Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracağız"

Mersin’e yakın bir tarihte Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracaklarını ifade eden Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sanatsal ve kültürel organizasyonları artırarak devam edeceklerini kaydetti. Seçer, "Önemli olan bunları istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek. Mersin’i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülünün bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Edebiyat Festivali’nin de Mersin’de bir ilk olduğunu belirten Seçer, festivalin her geçen yıl da daha zengin geçtiğini kaydetti. Son derece zengin ve değerli bir festivali Mersin’e kazandırmanın da gururunu yaşadıklarını dile getiren Seçer, "Mersin dediğinizde akla; demokrasi, çağdaşlık, katılımcılık, adaletli bir yönetim anlayışı, ayrımcılığın olmadığı, bugün Türkiye toplumunun özlediği demokrasi, özgürlükler ve adalet geliyor" dedi.

"Tiyatro, sadece şehirlere değil, köylere de gereklidir"

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanata da vatandaşların eşit şekilde ulaşma anlayışını benimsediklerini dile getiren Seçer, ’Şehirde yaşayan bir çocuğumuz, bir gencimiz bu tip sanat faaliyetlerine erişebiliyorsa niçin köyde yaşayan erişemiyor?’ diyerek, tüm kültür ve sanat etkinliklerine herkesin eşit şekilde erişebileceği projeler ürettiklerini kaydetti. Merkezdeki kültür ve sanat faaliyetlerine erişemeyen vatandaşlar için Şehir Tiyatrosu’nun karış karış kırsal mahalleleri dolaştığını belirten Seçer, "Tiyatro, sadece şehirlere değil, köylere de gereklidir. Kırsal mahallelerde bugüne kadar 25 binden fazla çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. İşte bu fırsat eşitliğidir" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e herkese kapısının açık olduğunu vurgulayan Seçer, her çocuğun tiyatro ile buluşturulmasını sağlamak amacıyla yeni hizmet binasında çocuk sahnesine yer verdiklerini ifade etti.

"Mersin’in her alanda marka bilinirliğiyle öne çıkan bir kent olacak"

Mersin’in yalnızca kültür ve sanat alanında değil, her alanda marka bilinirliğiyle öne çıkan bir kent olması için gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Seçer, "Mersin’in markalaşması için sadece Türkiye’de değil, dünyada tanınması için en değerli sanatçıları, romancıları, sinema sanatçılarını, Ahmet Yeşil gibi uluslararası değerleri, ressamları, sporcuları, ülkesi için fayda sağlayan siyasetçileri, en değerli iş ve bilim insanlarını Mersin’den çıkarmalıyız. Mersin, genç bir kenttir. Biz Mersin’i, sanatçılarımızı ve sanatı seviyoruz. Çok daha güzel işler yapacağız" dedi.

Yeşil: "Yarışmadaki eserler, müzemizin ilk eserleri olacak"

Ressam Ahmet Yeşil de sanata ve sanatçıya verdiği değerin yanı sıra düzenlenen yarışma için Başkan Seçer’e teşekkür ederek, "Yaklaşık 45 yıllık sanat yaşamımda hep bu anların olmasını beklemiştim. Yarışmadaki eserler, Mersin’de umutla ve heyecanla beklediğimiz müzemizin ilk eserleri olacak. Sanat toplumu; bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken de kendini ifade etmeyi oluşturan bireylerden oluşur. Bu toplum oluşturulduğu zaman antidemokratik tüm oluşumlar ve olayların önüne geçilir. Sanat iyi ki var" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ressam Ahmet Yeşil’e, Başkan Seçer tarafından çiçek takdim edildi. Yarışmada dereceye giren sanatçılara ödüllerini veren Seçer, sanatçılarla beraber sergiyi gezdi.