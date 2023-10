Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in Türkiye'nin en saygın ticaret kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin sürekli yatırımın yapılması gereken bir kent. Durduğunuz zaman geri kalıyorsunuz. Sürekli yatırım yapmanız lazım” dedi.

Başkan Seçer, özel bir derginin ödül törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Seçer, Mersin’in Türkiye’nin en saygın ticaret kentlerinden biri olduğunun herkesçe bilindiğini vurgulayarak, “Sadece ticaret değil Mersin’de her sektör büyüyecek potansiyelde. Aslında ticaret de diğer sektörlerin oluşturduğu bir sektör. Tarım varsa ticaret var. Limanımız var, limanın olduğu yerde ihracat ve ithalat, doğal olarak da ticaret var. Bunun alım, satımını ve bağlantısını yapan firmalar var. Turizm demek önemli destinasyon, turistin gelmesi ve aynı zamanda ticaret demek” diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden birisinin Mersin olduğuna dikkat çeken Seçer, bu durumun kent için müthiş bir zenginlik olduğunu ifade ederek, “Mersin aç kalınacak bir memleket değil. Her kesime, sosyoekonomik yapıya, eğitim düzeyine, cinsiyete inanılmaz imkânlar sunuyor” diye konuştu.

"Mersin sürekli yatırımın yapılması bir kent"

Seçer, Mersin’in bir diğer önemli özelliğinin ise içerisinde birçok rengi barındırması ve kentin çeşitlilik içeren bir yapıya sahip olması olduğunu söyledi. Resmi nüfusun yanı sıra sığınmacı, iç ve dış göç ile gelenler ve son zamanlarda deprem sebebiyle gelenlerle birlikte Mersin’in her kesimden insanı barındırdığını belirten Seçer, bu durumun da kentteki çeşitliliği sağladığını vurguladı. Mersin’in sürekli olarak büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Seçer, bu büyümenin de yeni yatırım ihtiyacı doğurduğuna işaret ederek, “Mersin sürekli yatırımın yapılması gereken bir kent. Durduğunuz zaman geri kalıyorsunuz. Sürekli yatırım yapmanız lazım. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için değerli olan kamu ve özel sektör yatırımlarıdır. Kamu yatırımları; iktidarın sevk ve idaresinde olan kurumların yatırımları ve yerel iktidarın yani belediyelerin yatırımlarıdır. Burada farklı partilere mensup birçok insan var. Oy her birimizin bir siyasal gücüdür. İdeolojik düşünceyi bir tarafa bırakıp, onun siyasal güç kısmını alıp ortaklaştığımız noktada bu işler hızlı yürür. Belediye de bakanlıklar da çok yatırım yapar” şeklinde konuştu.

Belediyenin süratle yeni iş alanları açması gerektiğine vurgu yapan Seçer, “Bir kentin anayasası imarıdır. Müteahhit imar olmazsa konut, apartman ve site yapamaz. İş insanı imar olmazsa fabrika, atölye, organize sanayi bölgesi kuramaz. Biz 4,5 yılda beklenen imar çalışmalarını yaptık. Netameli konular olmasına rağmen imar demek rant demek, kalem oynatmak demek rant demek, rant olması gereken bir konu demek. Rantsız bir kent olmaz ama rantın da hakkıyla bölüşülmesi gerekir. Bütün mesele, bütün hassasiyet burada. Emin olabilirsiniz ki biz bu çalışmaları tamamen şeffaf bir şekilde sizler adına yaptık. ‘İmarı bitirelim, yatırımlar artsın, yolları açalım’ dedik. İmar olmasa yol, kanalizasyon, içme suyu şebekesi yok. Buna benzer birçok yatırımlar yok. Biz bunları hep gerçekleştirdik” dedi.

Konuşmaların ardından ödüller verildi.