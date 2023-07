Almanya Oberhausen kentinden Mersin’e “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı” çerçevesinde gelen öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı” çerçevesinde geçen sene Almanya Oberhausen Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirdiği programın, bu sene ev sahipliğini üstleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak yapılan ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının da destekleriyle gerçekleştirilen program, 22 Temmuz-5 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Almanya’dan gelen öğrenciler gezi çerçevesinde, Darısekisi’nden Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim ve Çevre Bilim Merkezine, Soli Pompeipolis Antik Kentinden Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağında atölye çalışmalarına kadar pek çok yere gitme şansı elde edecekler. Konuklar ayrıca Kanlıdivane, Kız Kalesi, Cennet Cehennem Obrukları ve Astım Mağarasından Tarsus gezisine kadar pek çok gezi ve etkinlikte yer alacaklar. Öğrenciler değişim programı sayesinde Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini karış karış gezecek.



“Gençlerin tarihi gözlemlemeleri açısından çok değerli bir süreç”

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, öğrenciler için Mersin’in doğal güzelliklerini görecekleri çok güzel bir program hazırlandığını söyledi. Konukların Mersin’in gastronomisini de tanıma imkânı bulacaklarını kaydeden Seçer, “En önemlisi gençlerin tarihi gözlemlemeleri açısından çok değerli bir süreç olacağını düşünüyorum. Dünya üzerine kafa yoran her insanın, dünya tarihinden bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Aslında bir anlamda ders kitaplarında bu bölgeye dair okuduğunuz yüzlerce, binlerce yıl önceki toplulukları, medeniyetleri, hatta genel olarak bütün insanlığı ilgilendiren bazı konularda da burada gözlemleyeceğiniz semboller ya da eski ören yerleri, şehirler bir fikir oluşturmanıza neden olacaktır” diye konuştu.

Mersin’in demografik yapısı hakkında da öğrencilere bilgilendirme yapan Seçer, Mersin’in yüzölçümü olarak İstanbul'un 3 katından fazla büyüklükte bir şehir olduğunu belirtti. Seçer, "Ancak İstanbul'la mukayese ettiğiniz zaman nüfus yoğunluğu olarak tabi ki Mersin daha düşük yoğunlukta nüfusa sahiptir. Kentimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 2 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Ancak burada yaşayan sığınmacılar, yabancı uyruklular ve son büyük depremden sonra göç edenlerle beraber şu anda yaklaşık olarak 2.7 milyon nüfusa sahibiz. Bölge çok tarihi geçmişi olan, kültürel birikimi olan bir bölge. 8 bin yıl geriye gidebilirsiniz. Çok farklı medeniyetleri görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kentin tarihi dokusunda Osmanlı, Bizans ve Roma imparatorluklarının hegemonyasından pek çok iz bulmanın mümkün olduğunu anlatan Seçer, “Burası tarihte uzun yıllar varlığını sürdürmüş imparatorlukların yönetiminde kalmış bir bölge. Bölgenin bir diğer özelliği ise 3 semavi dinin de sembollerinin burada görülmesi. Eski kiliseler, ibadet yerleri, İslamiyet'e, Hristiyanlığa ve Museviliğe dair önemli semboller yer alıyor” dedi.



"Mersin sıcakkanlı insanların olduğu bir kent"

Mersin’in sıcakkanlı insanların olduğu bir kent olduğunun vurgusunu yapan Seçer, “Bu süre içerisinde çok renkli bir kentte olacaksınız. Çok enerjik, sıcakkanlı insanların olduğu bir kent. Yaptığınız gezilerde de bu sözümü hatırlayacaksınız. Kentimizin çok keyifli olduğuna inanıyorum. Belki tek şikâyet edecekleri biraz sıcak olacak. Almanya’dan sonra ısınacaklar" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinden de bahseden Seçer, “Şu anda ülkemiz cumhuriyet ile yönetilen bir ülke. Yarı başkanlık sistemi. Bu sistem de 2014’ten beri devam ediyor. Daha önce parlamenter sistem mevcuttu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetle çıkmasından sonra imparatorluk dağıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o imparatorluğun külleri üzerine, önderimiz ve bugünkü laik, demokratik, modern Türkiye'nin mimarı olarak kabul ettiğimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir devlettir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok büyük devrimler yapmış bir lider olduğundan da söz eden Seçer, "Cumhuriyetin 1923’te kurulduğunu düşünürseniz o günkü dünya koşullarına göre yaptığı devrimlerle, bugünkü modern Türkiye'nin her anlamda eğitimden kent yaşamına, uluslararası ilişkilerden modern hukuk sistemine kadar her alanda çok büyük devrimler yapmış, büyük bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Her Türk insanının belleğinde 100 yıl geçmesine rağmen Atatürk sevgisi çok fazladır” diye konuştu.

Başkan Seçer'in konuşmalarının ardından söz alan öğrenciler de Mersin’de bulunmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ziyaret sonunda Almanya’dan gelen öğrenciler, bölgelerine özel, yöresel bir değeri olan ve şans getirdiğine inanılan bir objeyi Seçer’e hediye ederken, Başkan Seçer de Mersin bölgesi için önemli bir tarihi değeri olan Olba Kraliçesi Aba’nın objesini hediye etti.