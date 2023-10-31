Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin şu anda mali disiplini sağlamış, geliri Türkiye’de ilk 7 içerisinde olan bir belediye olduğunu belirten Seçer, “Belediyemiz Türkiye’de bu açıdan çok iyi bir durumdadır. Zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının da yüksek puan verdiği birkaç belediyeden biriyiz” dedi.

MDTO binasında gerçekleştirilen meclis toplantısına Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Meclis Başkanı Jozef Atat ve MDTO Meclis üyeleri katılım sağladı.

“Görev yaptığımız kent, önemli bir kent”

MDTO meclis üyelerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Vahap Seçer, görevde olduğu 4,5 yıllık süre içerisinde sosyal belediyecilikten kentin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik projelere kadar birçok alanda mevcut imkanları en rasyonel şekilde kullandıklarını söyledi. Seçer, “Görev yaptığımız kent, önemli bir kent. Resmi nüfusuna göre de bir hayli fazla nüfusunun olduğu, 2,5 milyona yakın bir insanın yaşadığı, demografik çeşitliliğin olduğu, her türlü farklılıkların bir arada yaşadığı bir kent. Böyle çeşitliliğin yoğun olduğu bir alanda doğal olarak dengeleri kurup, herkesin gönlünü kazanarak, herkesi memnun etmeye çalışarak görev yapmak aslında zor bir durum ama işin mihenk noktasını yakaladığınız zaman da son derece kolay bir durum” dedi.

“Kredi derecelendirme kuruluşlarının da yüksek puan verdiği birkaç belediyeden biriyiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplini sağlamış ve kredi değerlendirme kuruluşları tarafından yüksek puan verilen birkaç belediyeden bir tanesi olduğunun altını çizen Başkan Seçer, büyükşehir belediyesinin gelir olarak Türkiye’de ilk 7’de yer alan bir belediye olduğuna dikkat çekti. Belediyeyi 3 milyar TL’den fazla bir borç ile devraldıklarını belirten Seçer, “Biz bu süre içerisinde ciddi bir borçlanma yapamadık. Meclis çoğunluğunuz olmadığı için öz gelir de oluşturamıyorsunuz. Biz bunlardan mahrumduk bu dönem içerisinde. Ama biz bütün bu hizmetleri yaptık ve yaklaşık olarak 400 milyon dolar borç ortadan kalkmış durumda. Bunun yanında 4,5 yıldır ne gördüyseniz, yapılan yollardan, alınan 272 adet yeni otobüse, yaklaşık 50 dönüm alan üzerindeki otobüs yerleşkesinden, yaptığımız sosyal politika, eğitim, içme suyu, kanalizasyon harcamalarına kadar kente dair ne varsa bunları da yapabilmişiz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, belediye olarak iyi yolda”

Bir belediye başkanından öte bir vatandaş olarak baktığında Mersin’i belediye olarak iyi yolda olarak değerlendirdiğini aktaran Seçer, “Mersinlerin, devlete ödedikleri paradan bize aktarılan kaynakların emin ellerde olduğunu bilmesini arzu ederim. Bildiklerini de düşünüyorum. Yoksa o kadar işin ve bu kadar gelişmelerin olmayacağını onlar da takdir ederdi” dedi. Bir belediyenin borçsuzluğu ile övünmeyeceğini ancak kendisinin ‘Belediyeyi iyi yönetiyoruz’ demekten çekinmediğini vurgulayan Seçer, “Ben ‘Belediye olarak benim gelirim yüksek’ diyorum. Bunu her belediye başkanı söylemez. ‘Önemli olan bu parayı akılcı harcamak’ diyorum. Biz geniş bir hinterlandız.

16 bin kilometrekare bir alan, 10 bin kilometrekaresi belediyemize ait. Böyle geniş bir hinterlanda hizmet yapıyorsunuz. Zamanında finansa erişebilseydik çok daha ucuz maliyetlerle, çok daha uygun ödeme şartlarında, çok daha hızlı ve çok daha güzel hizmetler olabilirdi" diye konuştu.

“Şehrimize vermiş olduğunuz çok büyük katkılar var”

MDTO Meclis Başkanı Jozef Atat da konuşmasında, Başkan Seçer’in 4,5 senedir Mersin’de verdiği hizmetlerden hem kendisi, hem MDTO Meclis üyeleri hem de Mersin halkının çok memnun olduğunu kaydederek, “Başarılarınızın devamı gelecek dönemde de olur. Şehrimize vermiş olduğunuz çok büyük katkılar var. Özellikle şehrimizin güzelleştirilmesinde ve eğitim alanında yapmış olduğunuz çok büyük destekler herkes tarafından takdir ediliyor. Üniversite talebelerine ve liselilere vermiş olduğunuz burslar ve bunların haricinde bizim üniversitede yaptırmakta olduğumuz ve sizlerin de büyük katkısı olduğu Denizcilik Fakültesi ile ilgili katkılarınıza çok teşekkür ederiz. Takriben nisan veya mayıs ayında yatırımımız bitecek. Açılışını sizlerin de onurlandırmasını bekleriz. Yine şehrimizde yapmış olduğunuz katkılar hepimizin en büyük baş tacıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, MDTO meclis üyelerinin kentle ilgili sorularına yanıt verdi. Toplantı MDTO Meclis Başkanı Jozef Atat tarafından Başkan Seçer’e hediye takdimi gerçekleştirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.