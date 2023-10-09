Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, “Çok Çalıştık Şimdi Eğlence Zamanı” sloganıyla düzenlenen piknik etkinliğinde belediye ve MESKİ Genel Müdürlüğü personeli ile aileleri bir araya geldi.

Silifke Çamdüzü Şehitlik Tabiat Parkı’nda düzenlenen piknik programına, Seçer çiftinin yanı sıra muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları da katıldı. Piknik programı Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Mut, Gülnar ve Erdemli’deki Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü personelinin kaynaşması amacıyla düzenlendi. Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, ‘Büyük ailem’ olarak addettiği büyükşehir belediyesi ve MESKİ personeli ile görevde olduğu 4,5 yıllık süre içerisinde çok önemli ve değerli birçok çalışmaya imza atmanın haklı gurur ve onurunu yaşadığını söyledi. Günümüzde zamanın çok kıymetli olduğunu ve boşa geçen zamanın o toplum için felakete bir adım daha yaklaşmak anlamına geldiğini söyleyen Seçer, “Çalışmak zorundayız. Ülke olarak, millet olarak çalışmak zorundayız. Dünyada rekabet artık çok zorlu. Akılla, fikirle, ilimle, bilimle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ dediği gibi ilimin peşinden giderek Türkiye’mizi dünyada daha saygın bir ülke haline getirmek için çalışmalıyız ve çalışıyoruz da” dedi.

“Gönlümüz rahat, başımız dik, alnımız açık”

Seçilmişlerin, vatandaşların emanet oyları ile makama geldiklerini hatırlatan Seçer, bir siyasetçinin bu bilinç ve anlayış ile hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Seçer, “Değerli bir siyasetçiye yakışan halktan aldığı bu güvene ihanet etmemektir, halkına hizmet etmektir. Halkının cebinden alınan kaynakları doğru bir şekilde tekrar halkına hizmet olarak götürmektir. İyi bir siyasetçinin, doğru bir siyasetçinin yapması gereken budur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep şiarımız oldu. Mersin halkı bize destek verdi. Bizde hiçbir ayrım yapmadan, herkese eşit hizmet götürdük. Gönlümüz rahat, başımız dik, alnımız açık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin emektarlarının hizmetlerini yaparken asla ve kat’a ayrımcılık yapmadığımı muhtarlarımızda biliyor. İhtiyacı olan herkese hizmeti getirdik. Fakirin, fukaranın, mağdurun yanında olduk. Çiftçinin, üreticinin, alın teri dökenin, halkın yanında olduk. Gerçekten bu vatanı, milletini seven, zamanı geldiğinde kınalı kuzusunu askere götüren halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin 11 bin insanın emek verdiği büyük bir aile olduğunun altını çizen Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en saygın belediyelerinden, Mersin ise Türkiye’nin en saygın şehirlerinden birisidir. Doğasıyla, tarihiyle, insan zenginliğiyle sadece Türkiye’nin değil bölgenin ve dünyanın saygı duyduğu bir şehir haline geliyor burası. 4,5 yıllık görev süremiz içerisinde pandemi, ekonomik kriz, deprem, siyasi gerginlikler, seçim atmosferi ve onun yansımaları gibi olumsuzluklar oldu. Ama doğru direk yıkılmadı, evelallah yıkılmazda” ifadelerini kullandı.

Yaşanılan tüm olumsuzluklarda ‘önce insan’ diyerek hizmet üretmeye devam ettiklerini aktaran Seçer, “Pandemide evinden çıkamayan vatandaşımızın evine yemeğini götürdük. Çocuğunun mamasını, sütünü, ilacını götürdük. ‘Önce insan’ dedik. ‘Yol yapımını, kanalizasyon yapımını bir yana bırakalım, elimizdeki kaynakları şu anda insanlarımız yaşasın diye harcayalım’ dedik ve böyle yaptık. Türkiye’de de tarih yazdık. Sosyal belediyeciliğin adını Mersin olarak yazdık Türkiye’ye. Bunu tüm Türkiye duydu. Depremde sizlerin sayesinde orada ki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bir tas çorba götürdük, bir kova suyu ulaştırdık. Bu sizlerin sayesinde, bu büyük ailenin sayesinde, memlekete emek eden sizlerin sayesinde oldu. Hepinizin eline yüreğine sağlık” şeklinde konuştu.

“Ailemden önce Mersin’i, sağlığımdan önce insanların mutluluğunu düşündüm”

Yaklaşık 5 ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere vicdanı rahat, alnı açık, başı dik bir aday olarak gireceğine dikkat çeken Seçer, "Sizleri seviyoruz. Memleketimize hizmet eden taş üstüne taş koyan herkesi çok seviyoruz. Görev süremiz bitiyor. Yaklaşık 5 ay sonra sandık başına gidilecek. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu süreç içerisinde başkanınız olarak birikimim, inançlarım, dünya görüşüm doğrultusunda en iyisini yapmaya gayret ettim. Ailemden önce Mersin’i, sağlığımdan önce insanların mutluluğunu düşündüm. Bugüne kadar kendi cebimdeki parayı belediyenin parası kadar koruyamadım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına halel getirmemek için, onların parasını, kaynakları, bize aktarılan vergileri korumaya çalıştım. İsraf etmeden en kaliteli şekilde Mersinimize hizmet için kullandık. Değerli ve güzel işler yaptık" dedi.

Başkan Seçer’e konuşmasının ardından personel tarafından doğum günü dolayısıyla da sahnede pasta sürprizi yapıldı. Piknik programında şişme oyun alanları, Dj performansı, çocuklar için geleneksel oyunlar ve drama atölyeleri, yetişkinler için geleneksel oyunlar yer alırken, ‘Bozuk Akorlar’ konseri ve yerel sanatçı konseri gerçekleştirildi.