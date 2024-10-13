Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi iş birliğinde ‘Üreticiye kazanç, sofraya neşe, bünyeye enerji’ sloganıyla, Toroslar İlçesi Çağlarca Mahallesi’nde düzenlenen ‘Kivi Şenliği’ne katıldı.

Başkan Seçer şenlikte, eşi Meral Seçer ve protokol üyeleri ile birlikte kivi hasadı yaptı, ‘Yüzde 100 cumhuriyet, yüzde 100 spor’ etkinliğine katılan çocuklarla da bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen şenlikte; gösteriler, yarışmalar, eğlenceler, çocuk atölyeleri, üretici stantları ve ödül töreni ile program dopdolu geçti.

“Kardeşlik, barış, dostluk isteyen güzel dil kullanır, kardeşçe konuşur”

Bu tür festivallerin insanları bir araya getirmesinin önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, amaçlarının toplumsal birlikteliğe, huzura ve kardeşliğe katkı sunmak olduğunu söyledi. Koltuk peşinde olan siyasetçilerin insanları birbirine düşürmeye çalıştığını belirten Seçer, “Köylü, şehirli, çiftçi, memur, işçi, ev kadını herkes burada, bir arada. Böyle bir arada olmayı arzuladığımız için, bunun insanlarımıza, vatandaşlarımıza yarar sağladığını düşündüğümüz için bu etkinlikleri yapıyoruz. Çünkü bizim arzumuz ayrışmak değil. Birbirimize parmak sallamak, düşmanca bakmak değil. Onu yapanların derdi koltuk. Kardeşlik, barış, dostluk isteyen güzel dil kullanır, kardeşçe konuşur” dedi.

Kişilerin mezhebi, meşrebi, dünya görüşü ile ilgili konuşan siyasetçilerin iyi niyetli olmadığını ve ülkeye zarar verdiklerini dile getiren Seçer, bu tutumlara karşın 2019 yılında göreve başlamasının ardından Mersin’e huzuru getirdiklerine vurgu yaparak, “2019 yılından bu yana ezberler bozuldu. Önyargılar tuzla buz oldu” ifadelerini kullandı.

Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet ürettiklerini aktaran Seçer, geçmiş 5 yıllık görev süresi içerisinde vatandaşlara verilen desteklerin karşılığının sandığa yansıdığını söyledi. Seçer, “Buradan herkese duyurmak istiyorum; mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak hizmet yapıyoruz. Toroslar’da önceki dönem ilçe belediyesinden kaynaklanan eksikler var ama kimse ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı beş yıl Toroslar’a hizmet yapmadı’ diyemez. Yoksa Toroslar’da oy oranı yüzde 42’lerden yüzde 57’ye, Mersin’de ise yüzde 60’a çıkar mıydı? Oy çıkmayan köylerde sandıklar patladı. Demek ki hizmet var. Şimdi Toroslar Belediyesi ile beraber eksik nerede varsa, bir arada, omuz omuza, kardeşçe hepsine koşacağız” diye konuştu.

“Şartsız, koşulsuz, uygun ve isabetli projelerle tarımı, üretimi desteklemeye devam edeceğiz”

Büyükşehir olarak tarımsal desteklere her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini söyleyen Seçer, “Toroslar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak şartsız, koşulsuz, uygun ve isabetli projelerle tarımı ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Sonuç alıcı, insanları üretime teşvik eden projeler üreteceğiz. Yeter ki çiftçimiz üretim yapsın, çarkı döndürsün, ekonomiye katkı sunsun” şeklinde konuştu.

“Siz yeter ki üretin, biz sizin yanınızdayız”

Fide-fidan dağıtımından alet ekipman dağıtımına, konar göçerlere verilen güneş panellerine kadar tarımsal destekler hakkında bilgi veren Seçer, tarımsal sulama alanında da üreticiye çok önemli bir desteği başlatacaklarını kaydetti. Tarımsal GES projelerine yüzde 50 destek sağlayacaklarını aktaran Seçer şunları kaydetti: “Kooperatiflerimizin kurduğu güneş enerji sistemlerinin en büyük gideri elektrik. Yüksek mevzili yerlere su basıyorlar, onun için çok büyük elektrik parası ödüyorlar. Artık yüzde 50 destek Büyükşehirden. Kurun GES’i, projenize göre yarısını Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Siz yeter ki üretin. Biz sizin yanınızdayız, hiç merak etmeyin.”

Protokol konuşmalarının ardından ‘En iri kivi yarışması ödül töreni’ düzenlendi. Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Şenlik; Türk Müziği Orkestrasının konseri ile sona erdi.