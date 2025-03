Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye olarak kadınlara yönelik birçok proje ve hizmet hayata geçirdiklerini ve bunu artırarak devam edeceklerini belirterek, "Kadın her yerde olmalı. Kadın; siyasette de sokakta da olmalı. Kadın mühendis de olmalı, şoför de olmalı, usta da olmalı" dedi.

Başkan Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kadının her işe hakkı, her işte emeği var’ sloganıyla düzenlenen ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği’ne katılarak, kadınlarla bir araya geldi.

Galatasaray Meydanında düzenlenen etkinlikte, Başkan Seçer ve Meral Seçer alanda ilk olarak Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Topluluğunu dinledi, kadınların eğlencesine ortak oldu. Gönüllerince eğlenen kadınlar, müzik eşliğinde diledikleri gibi dans etmenin özgürlüğünü yaşadı. Ritme kendini bırakan kadınlar, Mersin’de Emekçi Kadınlar Gününü kutlamanın keyfine vardı. Ardından alanda yer alan Üretici Kadın Stantlarını gezen Başkan Seçer ve Meral Seçer, stant sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. ‘Kadın, hak, emek’ diyen kadınlar, konserler, aktiviteler ve üretici kadın stantlarının yer aldığı etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirme fırsatı buldu. Kadınlarla sohbetinde etkinlikte gördükleri tablonun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Seçer, insanları bu tip etkinliklerle bir araya getirmenin önemine değindi.

Konuşmasına kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Seçer, "Kendi dünyamda hiçbir zaman kadın-erkek ayrımı yapmadım. Kadın ve erkek maalesef her toplumda birbirine eşit kabul edilmiyor ama bizim için böyle bir durum yok. Ben bir belediye başkanıyım ve siyasetçiyim. Siyaset demek; toplum ve halk demek. Siyaset, sizin dünya görüşünüzün topluma yansıtılması demek" ifadelerini kullandı.

Kadınları ilgilendiren her konuda iş birliği yapılarak başarılı olunabileceğini vurgulayan Başkan Seçer, "Eğer toplumla iş birliği yapmazsak başarılı olma oranımız düşük olur. Uygulayacağınız her projede bir işi ucundan tutmak değil kavramak lazım. Yani kadın: ‘Ben ayakta duracağım, benim de hakkım var. Ben sesimi duyurmak ve yükseltmek istiyorum’ dediği noktada bunu ucundan tutarak yapmayacak. Ya da ben belediye başkanı olarak; ‘Mersin özgür, modern, çağdaş, özgürce herkesin fikirlerini söyleyebileceği ve mutlu yaşadığı bir kent’ dememiz için her şeyi tam anlamıyla yapmamız lazım" dedi.

"Kadın siyasette de sokakta da olmalı"

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok proje ve hizmet hayata geçirdiklerini ve bunu artırarak devam edeceklerini belirterek, "Kadının ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu noktada aslında birçok sorunu yüzde 50 oranda çözüyorsunuz. Sırtınızı ekonomik özgürlük duvarına yasladığınız noktada diğer sorunları çözersiniz. Çok daha özgüvenle hareket eder, çok daha özgüvenle konuşmaya başlarsınız. Hakkınızı savunursunuz. Çünkü yaşam için kimseye ihtiyacınız kalmamıştır" diye konuştu.

"Ben, her zaman sizin yanınızdayım"

Kadınlara, "Ben, her zaman sizin yanınızdayım" diyen Başkan Seçer, konuşmasını, "Sizi anlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bir sembol, bir simge. Önemli konuları burada akademik dille konuştuk. Birbirimizi çok güzel alkışladık, sloganlar attık, fotoğraflar çekildik. Ertesi gün ‘her şey bitti’. Bugünün hiçbir anlamı kalmaz. Yarın da devam etmeli" şeklinde konuştu.