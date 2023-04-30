Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Tekstil Üreticileri Derneği’nin (METÜD) açılışına katılarak, "İstihdamda iki sektör absorbe edici rolü oynar. Biri tarım, biri tekstildir. Çok insan çalışır ama yansıması düşüktür" dedi.

Toroslar ilçesinde bulunan METÜD’ün açılış töreninde iş insanlarına hitaben bir konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in çok kültürlü bir kent olduğunu ve bu çok kültürlülüğünün bazıları tarafından siyasete alet edildiğini belirtti.

Tekstilin ve tarımın istihdamı absorbe eden çok önemli 2 sektör olduğuna vurgu yapan Seçer, “İstihdamda iki sektör absorbe edici rolü oynar. Biri tarım, biri tekstildir. Bu iki sektörde çok insan çalışır ama yansıması düşüktür. Siz onu yok saydığınız zaman birçok insanı sokakta işsiz görebilirsiniz. Bu insanlar, insanlık onuruna yaraşmaz ortamlarda da çalıştırılıyor. Bu insanlar daha modern, sıhhi ve efektif tesislerde çalışabilecek. Biz bu işi Mersin’de pekala yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bütün ihtisas mesleklere ihtisas siteleri yapalım"

Bütün ihtisas mesleklere ihtisas siteleri yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, tekstil işverenlerinin bu konuda iş birliği yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Seçer, "Çünkü sermayedar olan onlar. Ayrıca devlet kurumları elini taşın altına koyacak. Belediye imarını yapacak, Milli Emlak yerini tahsis edecek. Varsa belediye imkanlarını seferber edecek, oraya altyapı götürecek. Sadece tekstilcilere değil, bütün ihtisas meslek kollarına ihtisas siteleri yapalım. Belediyelerin böyle geniş arazileri yok. Geniş arazileri olan Hazine’dir, Milli Emlaktır" şeklinde konuştu.

"Meslek edindirme kurslarımız var, iş birliği yapalım"

Liyakatli, alanında uzman çalışan bulmanın zor olduğunu ifade eden Başkan Seçer, Büyükşehir bünyesinde bulunan meslek edindirme kurslarından bahsederek, "Bizim MERCEK’te kurslarımız var. Birini de Tırmıl’da Ticaret ve Sanayi Odası’yla beraber yaptık, Yenişehir’de var. Bizim tekstil kursumuz, dikiş kursumuz var. Gelin overlokçu, stilist yetiştirelim. Ne istiyorsanız beraber iş birliği yapalım. Bizim şu anda faal meslek edindirme kurslarımız var. Örneğin belediyede neye ihtiyaç var o kursa gönderiyoruz? Sertifika alıyor ustalaşıyor. Şoförse şoför, elektrik ustasıysa elektrik ustası belediyeye işe alıyoruz. Bu konuda iş birliğine açığız" diye konuştu.

"Kariyer Merkezimizle beraber çalışın"

METÜD üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nin Kariyer Merkezi ile irtibatta olmalarını öneren Başkan Seçer şunları söyledi: "Beraber çalışın. Çok değerli çalışmalar yapıyoruz. İşverenle iş arayanı buluşturuyoruz. Bunlara kurs veriyoruz. Kariyer Merkezi’mizin böyle bir özelliği var. İş arayan çocuklara seminerler veriyor, kurslar veriyor, özelliklerini açığa çıkarıp onlara iş buluyorlar."