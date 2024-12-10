- Başkan Seçer: "İnsanların güvenle, onurlu, gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesiyle ilgili, "Bundan sonraki süreçte geri dönüşlerin bir programa bağlanıp yönetilmesi ve insanların güvenle, onurlu, gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerleri rahmetle anarak meclis toplantısını açan Başkan Seçer, "Üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, tüm ulusumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Aynı zamanda Mersin’in renkli simalarından eski Milli boksör ve Mersin İdman Yurdu Onursal Menajeri Hacı Bayram Birinci’nin vefatını da derin bir üzüntüyle karşıladığını dile getiren Seçer, "Sevdiğim, saydığım ve memleketimizin güzel insanlarındandı. Birinci’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.



"Mersin’de resmi olarak 230 bin Suriyeli yaşıyor"

Suriye’de 13 yıldır süren iç savaşta muhalif grupların Şam’a girmesiyle rejimin değişmesinin, Türkiye ve Mersin açısından da önemli sonuçlar doğuracağını vurgulayan Seçer, Mersin’de resmi olarak 230 bin Suriyelinin yaşadığını kaydetti. Rejim değişikliğiyle bölgede yeni bir takım gelişmelerin yaşanacağını belirten Seçer, şöyle devam etti: "Son iki gündür bölgemizde önemli gelişmeler oldu. Belki de farklı gelişmelere neden olacak bu meselenin bir an önce bölgenin ve ülkemizin selameti ve milli güvenliği açısından çözülmesi önemli. Ortamın durulması, kalıcı çözüme ulaşması, barışın tesis edilmesi hepimizin ortak dileği. Bölgemizde çatışma olmasın, savaş olmasın istiyoruz. Suriye örneği çok önemli; farklı etnik yapıların, inanç gruplarının hatta semavi dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı coğrafyalarda, demokratik yönetim hakim olsun. Bundan sonraki süreçte Suriye’de yaşayan halkları, grupları, kültürleri kapsayan bir yönetimin tesis edilmesini ve bunun kalıcı olmasını temenni ediyorum."



Seçer’den Mersinlilere teşekkür

Mersin’de uzun yıllardır binlerce Suriyeli ile yaşamını paylaşan vatandaşlara seslenen Seçer, "Mersinlilere teşekkür etmek istiyorum. Bir arada, herhangi bir huzur bozacak ortama meydan vermeden, Mersin halkının sağduyusuyla; birlik, beraberlik ve bir arada yaşama arzusuyla bu süreçleri atlattığımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte geri dönüşlerin bir programa bağlanıp yönetilmesi ve insanların güvenle, onurlu, gönüllü bir şekilde vatanlarına dönmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.



"İlk etapta bin konutu bitirmek istiyoruz"

Konuşmasında 6. Uluslararası Mersin Maratonu’nun duyurusunu da yapan Seçer, bir meclis üyesinin nüfusun yoğunlaşması sebebiyle sosyal konut talebine yanıt verdi. Sosyal Konut Projesi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Seçer, "Sosyal konut projesi bizim seçim manifestomuzda var. Şu anda Toroslar bölgesinde ve Tarsus’ta yer tespiti için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediyeleri ile de projemiz için iş birliği yapıyoruz. Bizim anlık arsa teminimiz kolay olmadığı için konuta imarlı araziler üzerinde konut üretmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak ulaşılabilir konutlar üreteceğiz ve kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. Sosyal konut projesinin bütçe gerektiren bir proje olduğunu vurgulayan Seçer, ilk etapta bin konutu bitirmek istediklerini kaydetti.

Meclis toplantısında, birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 59 madde görüşüldü. Meclis toplantısı, maddelerin oylanmasından ardından sona erdi.

