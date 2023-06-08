Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim’de açılacak olan ’İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni inceledi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hazırlıkları süratle süren ve Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde çocuklar ve gençlere armağan edilecek olan ’İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Seçer, ayrıca Türkiye’deki en büyük planetaryum olma özelliği taşıyan planetaryumun da ilk konuğu olarak, burada dünya ve uzay temalı gösterimler izledi. İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Seçer, ardından 360 derece ve 3 boyutlu görüntülenme olanağına sahip planetaryumda ’astronot’ ’güneş sistemi’, ’ağaçların yaşamı’ ve ’astronomi tarihi’ isimli gösterimleri izleyerek, planetaryumun ilk konuğu oldu. Gösterimleri çok beğendiğini dile getiren Başkan Seçer, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin en büyük planetaryumu Mersin’de olacak

Öğrencilerin ve meraklılarının deney düzenekleri ile birçok şeyi deneyimleyecekleri merkezde, planetaryum odası ile de gökyüzüne dair her şey 360 derece ve 3 boyutlu görüntülenme olanağına sahip olacak. Kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olacak olan planetaryumda, astronomi ve uzay bilimleri alanında öğrenme, farkındalık oluşturma gibi çalışmalar üç boyutlu olarak yapılacak. İklim ve Çevre Bilim Merkezi aynı zamanda, ziyaretçilerin, iklim ve çevre adına deneysel ve uygulamalı etkinlikleri bulabileceği, keşfetme alanlarının olacağı, farklı konu başlıklarını deneyimleme fırsatı bulabilecekleri ve bilimsel bakış açısı yakalayabilmelerine olanak sağlayacak bir merkez olacak.

2 kattan oluşan merkezin içerisinde toplam 121 interaktif deney düzeneği yer alacak. Özellikle 6-14 yaş grubu öğrencilere hitap edecek merkezde ayrıca atölyeler, planetaryum, fuaye, bekleme alanı, bilimsel gösterilerin yapılacağı konferans salonu da olacak.