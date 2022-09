Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AHBİB), ‘2021 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı. Farklı şehirlerden firmaların da katıldığı törende, başarılı firmalara ödülleri verildi. Başkan Seçer de başarılı 4 firmaya ödüllerini verdi.

Törene, Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Mersin’deki iş dünyasının, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda firma yetkilisi katıldı. “Mersin’imizin ekonomisine değer katan bir toplulukla beraberiz” vurgusuyla konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Mutlaka Türkiye’de tarım önemli bir sektör. Türkiye’nin, 20 milyon hektarı aşkın bir alanda yaptığı tarımsal üretimin değeri ve önemi yadsınamaz. 84 milyonun beslenme misyonunun yanı sıra, yaptığınız kaliteli ve birim alanından aldığınız yüksek ürünlerin ihracata dönüşüp döviz olarak yurda girmesi açısından çok önemli. Ancak kentimizin de tarımı önemli. Mersin 16 bin kilometrekare alana sahip ve bunun da yaklaşık olarak 4’te 1’lik kısmında tarımsal üretim yapılıyor. Ama bizim bu toprakların özelliği ve iklim özelliği; hububatın, kısmen yağlı tohumların ve bakliyatın hiç üretilmediği bir hinterlant” dedi.

“Yurtdışı piyasalarla, bu şartlarda rekabet etmek kolay değil”

Ödüle layık görülen ve görülmeyen tüm ihracatçıları kutladığını ifade eden Seçer, “Bu kente hizmet eden kardeşlerimiz yaptıkları ihracatla, diğer bölgelerden üretimleri ve dahili işleme rejimi çerçevesinde işledikleri ürünü ihraç ediyor. Yurtdışı piyasalarla, bu şartlarla rekabet etmek kolay bir şey değil. Hangi tarım ürünü olursa olsun; eğer dış ticarette burada üretip buradan gönderdiğiniz ürünler bakımından ihracat yönlü ağırlığınız varsa, siz başarılı bir ülkesiniz. Diğer taraftan, işin içerisine dahili işleme rejimi çerçevesinde yaptığınız ihracatları katarsanız, bu size reel rakamlar vermez. Bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. Bakan’la ben 4 yıl parlamentoda, kendisinin o dönemde başkanı olduğu tarım komisyonunda partimi temsilen çalıştım. Konusunda son derece hakim ve deneyimli bir hocamız. Umut ediyorum, görev yaptığı sürece de başarılı çalışmaların altına imza atar. Siz bir anlamda üreticisiniz. Topraktan üretmeseniz de, topraktan üretilen ürünü alıp ihraç kalemi haline getiren işletmeleriniz ve paketleme tesisleriniz var. Bir anlamda siz bir kat daha zor iş yapıyorsunuz. Makinayla, sanayiyle uğraşıyorsunuz” diye konuştu.

“Kendi konularımızda her türlü işbirliğine hazırız”

Birliğin, Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisinin önemli olduğunu da belirten Seçer, “Sizin üretiminizin, emeğinizin ihracata dönüşmesi için, belediyenin görev ve yetki alanları içerisindeki her türlü konuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımcı olmak durumundayım. Benim de çoluğumun çocuğumun rızkı, sizin yaptığınız bir nevi işten. Kırım tesisiydi, tarımsal üretimdi, tarımsal üretim pazarlamaydı. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Onun için belediyemizle gayet iyi ilişkiler kurmamanız için, bizden yararlanmamanız için hiçbir neden yok. Tesislerinizin olduğu bölgelerde, altyapıdan üstyapıya kadar belediyemizin sorumluluk ve yetki alanındaki her türlü hizmetinizi yapmaya amadeyiz. Diğer makro konular Tarım Bakanlığı’nın, İhracat Ekonomi Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların konusu. Biz kendi konularımızda her türlü işbirliğine hazırız. Bu memlekette vergisini son kuruşuna kadar veren, istihdam sağlayan, alın teri döken bütün iş insanlarımızı da canı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AHBİB Başkanı Veysel Memiş ise görevi devraldıktan bu yana firmalarla birlikte yaptıkları çalışmaları anlattı. İhracatçıların motivasyonunun, bu ülke için çok kıymetli olduğunu dile getiren Memiş, “Türkiye’de sektör ihracatının yüzde 17’sini AHBİB üyeleri gerçekleştirmiştir. Amacımız bu oranı yüzde 30’un üzerine çıkarmaktır. Değerli Vahap Seçer Başkanıma da hem ziraat mühendisi, hem üretici, hem de şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sektörümüze katkılarından dolayı, sorunlarımızın çözümündeki desteklerinden, gayretlerinden ötürü hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ödül alan ihracatçılarımızı da canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.