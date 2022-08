Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Seçer, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'u ziyaret etti.

İkinci bölge ziyaretlerine Aydıncık ilçesi ile başlayan Başkan Seçer, öncelikle Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aktan ile bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetler ve bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen projeler hakkında görüş alış verişinde bulunan Başkan Seçer, ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin de belli bir program dahilinde yapıldığını ifade etti. Ziyaretin ardından Aydıncık merkezde esnaf ziyareti gerçekleştiren Seçer, vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen vatandaşların taleplerini de dinleyen Seçer, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıflarda ders işleyen öğrencilerle sohbet ederek, yeni eğitim-öğretim dönemi için başarılar dileyen Seçer, Yenikaş Mahallesi’nde kahvehanedeki vatandaşları ziyaret etti ve taleplerini dinleyerek gerekli notları aldırdı.

Aydıncık ziyaretinin ardından Bozyazı ilçesine geçen Seçer, burada ilk olarak Gözce Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gerçekleşen kahvehane toplantısında vatandaşlarla sohbet eden ve hem vatandaşların hem de muhtarların taleplerini dinleyen Seçer, özellikle içme suyu ve yol gibi konulardaki sorulara yanıt verdi. Büyükşehir ve diğer kurumların görev ve yetkilerinin yasalarla belirlendiğine vurgu yapan Seçer, özellikle yol konusunda vatandaşın mağdur edildiğini belirterek, “15 metrenin üzerindeki cadde ve bulvarlar ile grup yolları Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Bunun dışındakiler ya ilçe belediyesinin ya karayollarının ya Orman İdaresi’nin ya da DSİ’nin sorumluluğundadır. Onun için, bu kurumların sorumluluğunda olan yollara biz müdahale edemeyiz. Fakat, biz yine de, başka bir kurumun yapması gereken ve aciliyet gereken bu yollarda da istisnai çalışmalar yapıyoruz. Aslında benim görevim değil. Sadece vatandaşın mağduriyetini gidermek için yapıyorum. Ancak bana ait olmayan her yolu da, sorumlusu olan kurum yapmıyor diye girip yapamayız. Biz de bütçemizi ona göre yapıyoruz” dedi.

Her başkanın bir yönetim anlayışı olduğunu vurgulayan Seçer, “Her başkanın bir yönetim anlayışı var. Büyükşehir Belediyesinin kaynakları belli. Ben kaynaklarımın sınırlı olduğunu biliyorum ve ona göre kullanıyorum. Benim için önemli olan şey, Büyükşehir Belediyesi olarak kendi görev alanımda yıl içinde programa aldığım yerleri yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Benim bürokratım size, ‘Bu grup yolu bizim yol ağımızda. 2021 ya da 2022 programına aldık’ dediyse ve yapmadıysak bana söyleyin” diye konuştu.

Gözce ziyaretinin ardından Bozyazı merkezine geçen Seçer, burada da ilk olarak Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki başkan arasında, ilçeye yapılan ve ihtiyaç duyulan hizmetler konuşuldu. Makam ziyaretinin ardından Bozyazı’da esnaf ziyareti gerçekleştiren Seçer, burada da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve bol bol sohbet etti. Bozyazı’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yılmaz Saydam Kapalı Pazar Yerini de gezen Seçer, buradan Anamur İlçesi’ne geçti.

Anamur’da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden, onlara sınav konusunda stres yapmamalarını öğütleyen Seçer, “Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi

Bu yılki yerleştirme sonuçlarında, Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinin önemli başarılar elde ettiğini de vurgulayan Seçer, son olarak Anamur çarşı merkezinde ve Anamur İskelesi’nde esnaf ziyareti yaparak, ‘hayırlı işler’ diledi.