Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen Nova Norda ve Gazapizm’in sahne aldığı konsere katıldı. Seçer, bayram coşkusunu yaşadığı gençlerle birlikte ’10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen Nova Norda ve Gazapizm’in sahne aldığı konsere katıldı. Seçer, bayram coşkusunu yaşadığı gençlerle birlikte ’10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Akşam saatlerinde Forum AVM önünden yüzlerce Mersinlinin, ellerinde bayraklarla konser alanına doğru kortej eşliğinde yürüyerek başlattığı bayram coşkusu, meydanda yankılanan şarkılarla taçlandı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde, ellerinde renkli ışıklar ve Türk bayrakları ile Özgecan Aslan Barış Meydanına yürüyen kalabalık, günler öncesinden heyecanla beklenen konserde Nova Norda ve Gazapizm’i dinledi. Sanatçılar, söyledikleri şarkılarla Mersinlilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

“Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sizler de bize inanın”

Konser alanında yaptığı konuşmada, Mersin’de 30 Ağustos coşkusunu gençlerle hep birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Seçer, “Mersin’de öğrenci olmak, genç olmak bir ayrıcalık. Üniversite okumak isteyen bütün gençleri Mersin’e davet ediyorum. Otobüs 1 lira, yemek 3,5 lira. Okuma salonları var, yurt var. Her şey var. Ben de genç olsam; Atatürk’ün kenti, çağdaş bir kent olan Mersin’de yaşardım” dedi.

Gençlere, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihte çok önemli bir gün olduğunu ve cumhuriyetin temel taşlarının döşendiği, ulus olarak Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir zafer olduğunu hatırlatan Seçer, “Atatürk’ün devrimleriyle ve cumhuriyetle beraber, çağdaş bir toplum olduk. O’nun izinden giderek, muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sizler de bize inanın. Sizleri babanızın sevgisiyle, annenizin şefkatiyle kanatlarımızın altında koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer’in konuşmasının ardından gece, Nova Norda ve Gazapizm konserleriyle devam etti. Başkan Seçer’in de ilgiyle izlediği konserde gençler, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Konser sonunda Başkan Seçer, binlerce gençle birlikte ’10. Yıl Marşı’nı söyledi.