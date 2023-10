Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen, 'Evimiz Atölye Projesi' çerçevesinde Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen buluşmada kadınlar ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Programda Başkan Seçer ve Meral Seçer, kadınlar ve çocuklarla bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdiler. Kadınlar ve çocuklar program sayesinde gün boyunca doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Başkan Seçer, kadınlardan gelen talepleri de dinlerken, gerekli notları aldırdı.



“2 binden fazla insan bir aradayız”

Etkinliğin yapıldığı Tarsus Gençlik Kampının, Tarsus’un en güzel noktalarından birisi olduğunu söyleyen Başkan Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde olunan organizasyonların devam edeceğini söyledi. Mersinden Kadın Kooperatifi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının iş birliğinde yürütülen ‘Evimiz Atölye Projesi’ çerçevesinde düzenlenen etkinliğe 25 mahalleden kadınların katıldığını söyleyen Seçer, “Kadınlar ve çocuklarla birlikte 2 binden fazla insan bir aradayız. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemiz de böyle. 7 bölgemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye kardeşçe yaşayacağız. Bizi birlik beraberlik kurtarır, kavga etmek değil, huzur içerisinde olmak. Gayemiz o” dedi.



“İstekler, talepler, niyetler bir arada olunca böyle de güzel bir sahne ortaya çıkıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ekip arkadaşları ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda kısa süre içerisinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kurma kararı aldıklarını aktaran Başkan Seçer, gelinen noktada çok doğru bir karar almış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Seçer, “Bunun yanında ayrıca kadın gönüllülerimiz de olsun istedik. Kadın gönüllülerimizle beraber Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz sizlere ulaştı ve bugünkü bu sahne ortaya çıktı. 1646 kadın ‘Elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganı ile ‘Evimiz Atölye Projesi’ çerçevesinde oyuncak yapım atölyesinde eğitim aldılar. Bunun amacı insanlara meslek öğretmek, alın teri, emeği ile bir miktar evin gelirine katkı sunmasını sağlamak, kadınların kendine güvenini artırmak. ‘Bu hayatta ben de varım’ demesini sağlamak. İşte bütün bu istekler, talepler, niyetler bir arada olunca böyle de güzel bir sahne ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.



“Sizin paranızı size harcıyoruz”

Konuşmasında etkinliğe katılan kadınlara Büyükşehir Belediyesinin Refakatçi Evi, Kadın Danışma Merkezi ve Mahalle Mutfakları gibi projelerinden de söz eden Başkan Seçer, “Hepimiz, birlikte daha mutlu bir yaşam için birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Biz belediye olarak her zaman sizin yanınızda olmak durumundayız. Bizim vazifemiz bu. Sizin bize aktardığınız vergileri size hakça tekrar dağıtıyoruz. Sizin paranızı size harcıyoruz. Hiçbir siyasetçi kesesinden harcamıyor” diye konuştu.



“Bizi bilim ve ilim kurtaracak”

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önemsediği çalışmalardan bir tanesinin de eğitim alanında yapılan hizmetler olduğunun altını çizen Seçer şunları kaydetti: “Çocuklarınızın eğitimini önemsiyoruz. Çocuklarımız okusun, tahsil yapsın. Kendine, ailesine, çevresine, ülkesine, insanlığa yararlı bir birey olsun. Bir toplumun başına ne gelirse cehaletten gelir. Cahil toplumlar gelişemez. Cahil toplumlar büyüyemez, zenginleşemez. Fakirlik fukaralık kader gibi olur. Onun için çocuklarımızı eğiteceğiz, bilim insanları yetiştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ feyziyle onları okutacağız. Bizi bilim ve ilim kurtaracak.”



“İşimizi, görevimizi severek yapıyoruz”

Görevde olduğu 4,5 yıllık süre içerisinde gece-gündüz demeden kendilerine verilen her bir oy için ayrı sorumluluk duyarak çalıştıklarını dile getiren Seçer, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm çalışma arkadaşlarımızla bir takım hüviyetinde sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Bizim için oy kutsaldır. ‘Size oy veriyoruz ama bize hizmet edin’ diyerek oy veriyorsunuz. Biz de bu bilinçle ve omzumuzdaki bu sorumlulukla 4,5 yıldır gecemizi gündüzümüze kattık, Mersin halkının hizmetkârı olduk, bütün imkânsızlıkları imkâna dönüştürdük. Ağlamadık, sızlamadık, bahane de göstermedik. Pandemi de oldu, deprem de oldu, ekonomik kriz de oldu. Birçok olumsuzluklar oldu. Ama hiçbir olumsuzluğun arkasına sığınmadık" dedi.



“Mersin dostluk, beraberlik, kardeşlik içerisinde Türkiye’ye örnek olacak”

Mersin’in önemli bir il olduğunu ve Mersin’i sevdiğini söyleyen Başkan Vahap Seçer konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Mersin deyip geçmeyin. Mersin demek Türkiye demektir. Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar, Kütahya'dan Trabzon'a, Ankara'ya, Çorum’a, Malatya’ya kadar, her bölgeden insanı burada görürsünüz. Mersin’e geldiğiniz zaman kendinizi Şanlıurfa'ya, Hakkari’ye, Ankara'ya gelmişsiniz gibi zannedersiniz. Tüm Türkiye’yi burada görürsünüz. Burası Türkiye'dir. Mersin çok güzel bir kent. Hep beraber geliştireceğiz. Umarım gelecek günlerde Mersinimiz daha da büyüyecek, gelişecek, iş imkânları daha da artacak. İnsanların yüzü daha fazla gülecek. Dostluk, beraberlik, kardeşlik içerisinde Türkiye’ye örnek olacak.”



“Bizi bir araya getiren ‘Evimiz Atölye Projesi’ benim için çok değerli”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de ‘Evimiz Atölye Projesi’ çerçevesinde kadınlar ve çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Bizi bir araya getiren ‘Evimiz Atölye Projesi’ benim için çok değerli. Bundan dolayı başta başkanımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin bir katkısı oldu. Çok güzel eğlenin, çok güzel zaman geçirin. Daha nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 'Köy Bizim Şenlik Bizim' programı da katılımcılar ile buluştu. Programda, kadınlar eşsiz manzaraya sahip yemyeşil bir doğada bir araya gelmenin keyfini yaşadı. Çocuklar ise kendileri için kurulan oyun alanları ile Gençlik Kampının içerisinde bulunan parkurda doyasıya eğlenerek, lezzetli ikramların tadını çıkarttı.