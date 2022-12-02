Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstiklal Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Seçer, hem İstiklal caddesinde, hem de kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstiklal Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Seçer, hem İstiklal caddesinde, hem de kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin İstiklal Caddesi’nde yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Vahap Seçer’den bilgilendirme talebinde bulunduklarını belirten Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği (MEPİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Demir, söz konusu toplantıyı bu nedenle düzenlediklerini kaydetti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağına inandıklarını aktaran Demir, "Güzel olacağını biliyoruz, ama güzel olan her şeyin de bir bedeli var. Zaman alıyor, hepimiz izliyoruz. Çalışmalar bitmek üzere. Daha sonra 2. etap Özgür Çocuk Parkı’na kadar olacak"dedi.

Yerel yönetimlerin, tarihe not düşecek çalışmalar yapması gerektiğini kaydeden ve bu bağlamda İstiklal caddesinde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "İstiklal caddesinin kaldırım taşını değiştirmek, iki tane bank koymak, çöp kovalarını yenilemek değil amacımız. Böyle bir belediyecilik, bu kadar geri kalmış, vizyon noksanlığı bir belediyecilik olmaz. Yapacağınız proje ile tarihe not düşmelisiniz. Bu caddeler çok özel caddeler. Bizim İstiklal caddesine çok ciddi bir kaynak ayırdığımızı bilmenizi isterim. Altyapısından üstyapısına, kullanılan taşlara kadar çok özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Caddenin 1. etap çalışmasını en geç Aralık ayının sonunda bitireceklerini ve hemen ardından sırasıyla 2 ve 3. etap çalışmalarını başlatacaklarına dikkat çeken Seçer, "Elbette bu süreçte esnaf haklı olarak, ‘bir an önce bitsin, işime gücüme bakayım’ diyor. Bizi en çok uğraştıran ise, kentin bir altyapı hafızası olmadığı için, altyapıda karşılaştığımız sürprizler. Fakat, buradaki işleri en kısa zamanda tamamlama gayreti içerisindeyiz. Buranın bitmesiyle de Çamlıbel ve Karaduvar’da yenileme çalışmalarımızı başlatacağız" şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla caddenin engelli, yaşlı ve çocuklar için erişilebilir bir merkez haline geleceğini de kaydeden Seçer, caddenin yenilenmiş taşıt yolu, geniş kaldırımları, bisiklet yolu ve yaşam alanlarıyla modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

"Kamu kurumları, yasalar çerçevesinde hareket eder"

Kent merkezinde Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Uray Caddesi gibi birçok alanın da yenileme alanı çerçevesinde olduğu bilgisini veren Seçer, şu an büyükşehir belediyesinin de birçok biriminin yer aldığı kırmızı-lacivert iş hanını, afet riski taşıdığı için yıkmak zorunda olduklarını ifade etti.

Seçer, yıkılması gereken zafer çarşısı esnafına da, bakanlığın tanıdığı süre içinde tebligatları gönderdiklerini belirterek, "Ben yasalara göre hareket etmek zorundayım. İnsanların ileride zarar görmesinden, ben hukuken de etkilenirim, vicdanen de etkilenirim. Zafer çarşısı konusunu bir polemik meselesi yapmayın. Çözülmeyecek hiçbir problem yok. Toplum haklıdır, ama kamu kurumları da yasalar çerçevesinde hareket eder. Hukuk devletlerinde bu işler böyledir" diye konuştu.

Balık pazarının yenilenmesi çerçevesinde, oranın giydirmesini belediye olarak kendilerinin üstleneceğinin altını çizen Seçer, projenin şu anda koruma kurulu’nda olduğunu ve izin verilir verilmez, kısa zamanda bu çalışmayı bitirebileceklerini vurguladı. Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında yapımını tamamladıkları 400 araçlık otoparkın açılması ve hemen yakınındaki binaya MESKİ’nin tüm birimleriyle taşınmasının, bu bölgede muazzam bir insan trafiği yaratacağına ve hareketlilik oluşturacağına dikkat çeken Seçer, parkomat uygulamasını da ilk başta esnafı düşünerek başlattıklarını, fakat ilk uymayanın yine esnaf olduğunu hatırlattı.

"Metro konusunda kararlıyız"

Gündemdeki yerini sürekli koruyan ve İstiklal Caddesi esnafını da yakından ilgilendiren metro hakkında gelinen süreç hakkında da bilgi veren Seçer, "Kent büyüdükçe ve yapılan yatırımlar arttıkça, bu bölgeler daha da hareketlenir. Metro projesi bunlardan birisi. Fakat, hiç istemediğimiz halde, metro siyasi tartışmalara konu ediliyor. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmış, ihalesi yapılmış ve temeli atılmış bir projeden bahsediyoruz. Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyeleri metro alanını gezmek istedi. 45 kişilik cumhur ittifakından sadece 2 meclis üyesi gitti. Şu ana kadar kendi öz kaynaklarımızdan tam 200 milyon lira ödedik. Fakat finans yollarının açılması için hazineden beklediğimiz imza, 1 yılı aşkın bir süredir atılmıyor. Maalesef işin içine siyaset girdiği zaman, bundan bütün bir kent zarar görüyor. Fakat, metro konusunda kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Seçer, metronun, mesafeleri daha da kısaltmasının yanı sıra, kültürler arasında bir geçiş ve kaynaşmayı da sağlayacağını da sözlerine ekledi.