Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ile Belediye Başkanı Fatih Önge’yi makamında ziyaret etti. Seçer, "El birliğiyle Gülnarlılara çok değerli hizmetler yapacağız" dedi.

Başkan Seçer, ilk olarak Gülnar Belediyesi Başkanı Önge’yi ziyaret etti. Başkan Önge’yi seçim sonrası makamında ilk kez ziyaret etme şansı bulduğunu ama sahada sık sık görüşme fırsatı yakaladıklarını belirten Seçer, Mersin’de olduğu gibi Gülnar’da da nezih bir seçim süreci geçtiğini ifade etti. Seçer, "Halkımız Mersin’de ve Gülnar’da böyle takdir etti. Onların takdiri başımızın tacı. Seçimlere doğal olarak bir partinin şemsiyesi altında gideriz. Seçimler biter, parti kimliğimiz, ideolojimiz, dünya görüşümüz bizim onurumuzdur; ama hizmet sathında parti, ideoloji bir kenara bırakılır. Parti ayırımı gözetmeksizin vatandaşa hizmet esastır. Bu düsturla 5 yıldır hizmet yaptık, ikinci 5 yılda da böyle yapacağız" diye konuştu.

"İlçe belediyeleri ile parti ayrımı yapmaksızın hizmette ortaklaştık"

İlçe belediyeleri ile parti ayrımı yapmaksızın hizmette ortaklaştıklarını vurgulayan Seçer, "İş birliği yaptığımız yerlerde gördük ki hizmet daha efektif ve daha kaliteli oluyor. Halk memnuniyeti daha iyi oluyor. Gülnar’da halk bilmeli ki; bu çalışmaları hem Büyükşehir Belediyesi yapıyor, hem Gülnar Belediyesi yapıyor. Önümüzdeki süreçte işbirliği içinde Gülnar’a çok güzel hizmetler olabileceğine inanıyorum. Umarım el birliğiyle Gülnarlılara çok değerli, çok özel hizmetler yapacağız" dedi.

Seçer’den Kaymakamı Yatkı’ya ziyaret

Daha sonra Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı’yı da makamında ziyaret eden Seçer, Gülnar’ın çalışan ve üreten insanların yaşadığı bir ilçe olduğunu söyledi. Seçer, "Hem ilçe belediyelerimiz hem diğer kurumlarla güçlerimizi birleştirmek bizim işimizi kolaylaştırabiliyor. Böylece daha efektif sonuçlar alabiliyoruz. Bu açıdan bu ziyaretleri önemli buluyorum. İnsanlara, bölgelere giderek, onlarla temas kurarak yapılan çalışmaların daha fevkalade sonuçlar verdiğini görüyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Seçer, ayrıca Büyükşehir Belediyesine bağlı Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu da ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.