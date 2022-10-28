Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Seçer’in mesajı şöyle:

“Cumhuriyetimizin ilanının 99 yılına ulaşmanın sevinci, gururu ve heyecanı içindeyiz. İkinci Yüzyıla bir yıl kala, Cumhuriyet ideallerini yaşatmak adına ilk günkü kadar hevesliyiz! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun!

Cumhuriyet öyle bir ideal ki, öyle büyük bir devrim ki, bize kazandırdıkları için her gün ne kadar mutlu olsak az. Cumhuriyet, bize çağdaş ve aydınlık bir ulus yaratma bilincinin hâkim olduğu toplumsal ve siyasal bir değişimi ifade ediyor. Bu, bize sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Çünkü çağdaşlık; bazen çağa ayak uydurmak, bazen de çağının ilerisinde gidip öncü olmayı gerektirir. O yüzden durmaksızın çalışmak şart: Umudu korumak, büyütmek ve gelecek nesillere aktarmak için şart. Kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu, kadınlar ve çocukların hayatın her alanında daha güçlü olduğu bir ülke idealini yaşatmak için şart!

“Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” demişti Atatürk’ümüz. Eğer cumhuriyet tüm kurumlarıyla işliyorsa, kimse kendini kimsesiz hissetmez. Mersin’de yaptığımız işlerin temelinde de bu var. Kimsenin kendini kimsesiz hissetmediği, Cumhuriyet kenti Mersin’de hayat bayram olsun diye çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında, millet iradesi ve gelecek vizyonuyla demokrasiyle taçlandırmak, yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline getirme sorumluluğumuz var. Çünkü bizim, Mersin’e ve “Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız” diyen Atatürk’e sözümüz var.

Şehrimize daima daha iyiyi, daha güzeli kazandırarak ve hak ettiği güzelliklere kavuşturarak bu sözümüzü tutuyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Bu umut ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”