Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Türk Kadınlar Konseyi Derneği tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen ‘Geleceğe Ses Ver Senfonik Pop Konseri’ne katıldı. Başkan Seçer konserin son parçası olan ‘Memleketim’ şarkısında orkestrayı yönetti.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri, Seçer çiftinin yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç ve çok sayıda vatandaş dinledi. Konser, konsey üyeleri tarafından oluşan koronun ‘1945’ ve ‘Bir Çocuk Sevdim’ şarkısını seslendirmesi ile başladı. Konserde Anıl Aydın’ın orkestra şefliğinde, solistler ve koro tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar geceye renk kattı. Söylenen bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, gecede hem gönüllerince eğlendi hem de duygulu anlar yaşandı. Konserde şiir ve dans gösterileri de yer aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in Cem Karaca’dan ‘Islak Islak’ parçasını seslendirdiği gecede, özel bir kolejin çocuk korosu da şarkılarını ellerinde mumlarla söyledi.

Konserin son parçası olan ‘Memleketim’ şarkısında orkestrayı yöneten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Konserde çok büyük bir emek olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "Depremde yaşanan acılar yüreğimizde bir yara. Dünyanın ve yurdun her yerinden insanlar yardım eli uzattılar ve bunlar da devam ediyor. Elbette kentimiz bir yıkım olarak bu acıları yaşamadı ama bir yıkımdan öte oradan acılı insanların bölgemize gelmesiyle, o illerde yaşanan acıların bir bütününü biz Mersin’de yaşadık. Biz de onları bağrımıza bastık” dedi.

Seçer, gecelerini gündüzleri katarak Mersin için çalıştıklarını dile getirerek, “Bu ülke bizim, Mersinimiz bizim. Huzur ve kardeşlik içerisinde sizleri bu toplumda yaşatmak bizim görevimiz. Bunun için de gecemizi, gündüzümüze katarak bunu size sağlayacağız. Bu bizim size borcumuzdur” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de konserde olmaktan, depremden etkilenen çocukların eğitimi için sahne almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, "Bu geceye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçtik, dayanışmayı en büyük güç olarak kabul ettik. Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Yenişehirli hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman ki gibi büyük bir duyarlılık gösterdiler. Biz Yenişehir’den dayanışma elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Türk Kadınlar Konseyi Derneğine bu anlamlı organizasyon için bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç ise bu konserde aydınlık bir gelecek için herkesi ‘Ses Vermeye’ davet ettiklerini vurgulayarak, “Biliyoruz ki insan merkezli kalkınmanın ön şartı eğitimdir. Eğitim, sadece gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Türk Kadınlar Konseyi olarak eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyor, ulaşılabilir ve sürdürülebilir eğitime katkı sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.