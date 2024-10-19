Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ kapsamında düzenlenen ’Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü’ panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Seçer, "Bölgesel gastronomi için işbirliği yapmalıyız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla ’Kökleriyle Adana’ sloganıyla düzenlenen festivale katıldı. Festival kapsamında Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Başkan Seçer’in yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de konuşmacı olarak yer aldı.

"Birçok alanda konuların bölgesel ele alması gerekiyor"

Başkan Seçer, Adana Merkez Park’ta düzenlenen ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in de dinleyenler arasında yer aldığı panelde, Akdeniz hinterlandında bulunan kentlerin sadece gastronomi alanında değil, birçok alanda konuları bölgesel ele alması gerektiğini ifade etti. Bunun bölgesel kalkınma için önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Bölgesel bir ekonomik kalkınma ya da gastronomi destinasyonu oluşturacaksanız Mersin özelinde değil de bölgesel yapacaksınız ki daha cazip hale getireceksiniz. Destinasyonu zenginleştireceksiniz, tahkim edeceksiniz. Bölgesel gastronomi, bölgesel destinasyon oluşturmak istiyorsak belediyeler olarak iş birliği yapmalıyız. Bu konuda bir çalışma masası oluşturup bunun üzerinde kafa yormak ve artık bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor" dedi.

"Mersin, gastronomi zenginliğini bir arada bulduğunuz bir şehir"

Mersin’in demografik ve coğrafi yapısı dolayısıyla mutfak kültürünün de çok çeşitli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin coğrafi, tarihi ve demografi olarak çok kozmopolit bir kent. Mersin’de Türkiye’nin her yerinden insan var, çok kültürlülük hakim. Bütün kültürlerin damak ve gastronomi zenginliğini bir arada bulduğunuz bir şehir. Mersin’in bu değerini ve potansiyeli açığa çıkartma noktasında azmimiz, irademiz ve inancımız var" diye konuştu.

"Gastronomide tanınmak için enstrümanlar oluşturmak gerekiyor"

Gastronomi alanında ilerleyebilmek adına yerel yönetimlerin üzerine eğilebileceği bazı başlıklar olduğuna işaret eden Seçer, "Markalaşmayı sağlayacaksınız, keşfedeceksiniz, lezzetleri öne çıkaracaksınız. Coğrafi işaret tescili alacaksınız. Bunların tanıtılmasını sağlamak için enstrümanlar oluşturacaksınız. Yerel üreticilere destek yapacaksınız" dedi.

Tarsus’ta yapılan Gastronomi Merkezi’nin 1-3 Kasım arasında yapılacak Tarsus Festivali ile açılacağını belirten Seçer, "Biz bu festivalleri mutfağımızı, yöresel ürünlerimizi, bölgesel değerlerimizi tanıtmak için yapıyoruz. Bir değer, eğer kimsenin görmediği bir yerde duruyorsa o değer olmaktan çıkmaya başlıyor ama bunu bir potansiyel olarak görüp açığa çıkartıyorsanız değerine değer katıyorsunuz. Bunun başarmanın yolları; tanıtım, yerel üreticilerinizi destekleme, bu tanıtımları festival yoluyla, medya ya da sosyal medya yoluyla duyurmak ve bölgesel iş birliklerini yoğunlaştırmak" diye konuştu.

Festivalde, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Başkan Seçer ve protokol üyelerine katılımlarından dolayı hediye takdimi yapıldı.