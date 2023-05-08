Kongre ve Sergi Sarayı Kır Bahçesi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Seçer, etkinlik sayesinde çok güzel bir topluluğun bir arada olduğunu söyledi. Mersin’de yaşamanın çok keyifli olduğunu dile getiren Seçer, çocukların mutlu olmasını her şeyden fazla istediklerini kaydetti. Kendisinin de bu keyfi aldığını ifade eden Seçer “Her şeyiyle çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Mersinimiz çok güzel. Mersinimiz emin olun siyaset üstü bir yer” dedi.

Mersin’in her bölgeden göç alan bir yer olduğunu ve bütün yurttaşların kendisi için aynı önemde olduğunu dile getiren Seçer, “Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, al bayrak altında bu vatan üzerinde yaşayan ve vatanını seven, vatanı için mücadele eden her birey, her kardeşimiz bizim başımıza tacıdır. Mersin’le fazla oynamamak lazım. Size sözüm olsun, ben Mersin’de vatandaşlarımızın takdiriyle belediye başkanı olduğum sürece hiçbir kötü niyetli siyasetçi Mersin’e kötülük yapamayacak. Çok deneyenler oldu. Ama biz bunları olgunlukla karşılayacağız. Bir seçim atmosferi var. Allah herkese akıl fikir vermiş. İnsanlar 1 hafta sonra sandık başına gidecek. Aklını kullanacak, bir de vicdanının sesini dinleyecek. Sandık hesap günüdür, siz de bir hüküm vereceksiniz. Lütfen aklınızla, vicdanınızla hükmünüzü verin. Hizmete, çalışmaya, azme, dürüstlüğe, liyakata, sevgiye verin. Benim sizden belediye başkanı olarak arzu ettiğim bu” diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana çölyak hastalarına glütensiz ürünler ulaştırdıklarını söyleyen Seçer," Bu rahatsızlığı olan vatandaşımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Biz ‘sen hangi partiye oy verirsin, senin meşrebin ne, senin mezhebin ne?’ diye sormayız. Hep bundan uzak kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Şu anda çölyak rahatsızlığı ile mücadele eden vatandaşlarımızın her birine kişi başı haftalık 21 ekmek ve aylık 3 kilo un dağıtımı yapıyoruz. Aylık olarak da 42 bin ekmek ve bin 500 kilo un dağıtımını belediye olarak ekmek büfelerimizden vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay 750 adet glütensiz gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bunların içerisinde depremzede yurttaşlarımız da var. Dertlerimizi beraber oturacağız, konuşacağız. Mücadelemizi beraber yapacağız. Devlet olmanın en büyük özelliklerinden biri de sosyal olmak, toplumla iç içe olmak” ifadelerini kullandı.

Evde sağlık hizmeti ve dostane hizmetinden söz eden Seçer, bu çalışmanın kıymetini evde hastası olan kişilerin çok daha iyi anlayacağını belirterek, "Çocuğu burada veya bir başka ilde, 80-90 yaşında ablam, teyzem, annem, nenem, dedem. Bunları kimseye muhtaç etmeyiz, biz varız, Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Bunu arkadaşlarınızla konuşun. Ayrıca merkezde hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın refakatçileri kalacak yer bulamıyor. Arabada yatıyor, hastane koridorlarında yerde yatıyor. Alo 185’i arayacak sadece kendini tanıtacak. Mersin Belediyesi garajdan alacak kalacağı yere yerleştirecek. Kaldığı süre boyunca da ona yardımcı olacak, 45 güne kadar da konuk edebiliyoruz bir hasta yakınını” şeklinde konuştu.

“Mersin Belediyesi herkesin belediyesidir”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin herkesin belediyesi olduğunu vurgulayan Seçer, "Ben herkesin belediye başkanıyım. Beni nasıl görürseniz ağabey, baba, amca, büyük baba, küçük kardeş, herkes yaşına göre beni nasıl görüyorsanız görün. Biz bir aileyiz, hep beraber birlik olacağız, bütün olacağız, beraberlik içerisinde olacağız. Mersin’de, bu güzel kentte bu cennet kentte, her şeyimiz var. Çalışana ekmek çok, böyle bir kentte yaşıyoruz. Güzel insanımız, güzel kızlarımız, yakışıklı delikanlılarımız, her şeyimiz var bu şehirde. Allah her şeyi vermiş. Sizleri çok seviyoruz, çok sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Başkan Vahap Seçer öncülüğünde Mersin’de yaşayan çölyak hastası vatandaşlara her zaman destek olduğunu belirterek, "Vahap Seçer başkanım ailelerimizin dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilenip sağ olsun sonuna kadar desteklerini veriyor, inşallah bundan sonra sizler için daha da güzel hizmetler vermeye devam edecek. Biliyoruz ki buradaki çölyaklı ailelerimiz bir ömür boyu glutensiz beslenmek zorunda. Ailelerimiz her şeyi yiyip içemiyor. O yüzden başkanımız sizlerin hayatlarınızı kolaylaştırmak için ellerinden gelen bütün destekleri vermeye devam edecek” şeklinde konuştu.