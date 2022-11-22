Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeyi 550 milyon dolarlık bir borçla devraldığını belirterek, "Bu borcu şu anda 150 milyon dolar seviyelerine düşürdük. Yaklaşık 400 milyon dolarlık borç öderken, aynı zamanda Anamur’dan Tarsus’a her alanda kaliteli hizmet yapmak kolay iş değil. Ama sözümdür, Allah nasip eder, sağlığımızda bir sorun olmaz aday olur, halkın karşısına çıktığımızda, seçim manifestomuzda yer alacak majör projelerin başında sosyal konut hamlesi olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste birimlerden gelen 42, komisyonlara havale edilen 4 olmak üzere 46 madde görüşüldü. Başkan Seçer Meclis Toplantısına, geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesinde gerçekleşen terör saldırısı ile Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifa dileyerek başladı.

Yıkılacak Zafer Çarşısı’ndaki esnafın, Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olduğunu ve esnafa yeni bir yer yapmak istediklerini kaydeden Seçer, bakanlık kararı gereği esnafa tebligatları göndermeye başladıklarını söyledi. Seçer, “Orayı taşımak zorundayım, ardından da o yıkım kararı gereğince yıkımı yapmak zorundayım. Buradan Zafer Çarşısı esnafına sesleniyorum. Sizler, rızkını oradan çıkaran esnaflarsınız. Bir kamu yöneticisi olarak sizleri alelacele sokağa atma gibi düşüncemiz olamaz. Ancak işbirliği içerisinde ben size yardımcı olma sözü verdim” dedi.

Zafer Çarşısı esnafına yeni yer yapma zorunluluğu olmadığı halde, bir kamu yöneticisi olarak makul, mantıklı ve vicdanlı davranmak gerektiğini ifade eden Seçer, “Size şehir merkezinde, alışverişin yoğun olduğu bir yer yapmam lazım ama yer sorunu yaşıyorum. Şu anda en uygun yer Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin, katlı otoparkın yanındaki alan. Bunun tahsisi konusunda Milli Emlak’a yazımızı yazdık. Netice bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tevfik Sırrı Gür katlı otoparkının son durumu ile ilgili de bilgilendirme yapan Seçer, “Burayı da hizmete açmak için Milli Emlak, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün imzasını bekliyoruz. Vali’nin görüşüne sunulmuş. Bu hafta içerisinde evrağın imzalanacağı bilgisini verdiler. Evrak imzalanır imzalanmaz gerekli çalışmalar yapılıp, Tevfik Sırrı Gür katlı otoparkını hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Bir meclis üyesinin madde bağımlılığı ile mücadele eden çocukların tedaviden sonra topluma kazandırılması ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin bir projesi olup olmayacağı ile ilgili sorusu üzerine Seçer, “Madde bağımlılığıyla mücadele bir ihtisas konusu. Bunlar belirli yasal prosedür çerçevesinde olan işler. Her kamu kurumu istediği gibi bir icraat yapamaz. Bu mücadele içerisinde üç safha var. Bir önleyici safha, bir tedavi edici, bir de sosyalleştirici safha. Biz önleyici safhada, ilgili tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Öneri projeniz varsa, örnek projeniz varsa seve seve de kabul ederiz, ama bize ait olmayan bazı görev alanlarında da durumdan vazife çıkaramayız” diye konuştu.

“Bir sonraki dönemde majör projelerin başında sosyal konut hamlesi olacak”

Sosyal konut projeleri ile ilgili olarak da bir değerlendirmede bulunan Seçer, göreve başlamadan önce, 5 yıllık süreç içerisinde toplu konut işine veya sosyal konut projelerine giremeyeceğini söyledi. Seçer, "Geriden gelen 550 milyon dolarlık bir borç devraldım ve bu borcu şu anda 150 milyon dolar seviyelerine düşürdük. Yaklaşık 400 milyon dolarlık borç öderken, aynı zamanda Anamur’dan Tarsus’a her alanda kaliteli hizmet yapmak kolay iş değil. Ama sözümdür, Allah nasip eder, sağlığımızda bir sorun olmaz aday olur, halkın karşısına çıktığımızda, seçim manifestomuzda yer alacak majör projelerin başında sosyal konut hamlesi olacak” dedi.

Gündem dışı konuların ardından komisyonlara havale edilen 42, birimlerden gelen 4 madde olmak üzere toplam 46 madde oylandı.