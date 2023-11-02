Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3-9 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlu Judocular (SUDS) Avrupa Judo Şampiyonasında Türkiye ve Mersin’i temsil ederek Avrupa Şampiyonu olan Musa Alan ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Milli Judocu Musa Alan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Gökhan Arsu, Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Merve Uğuz ve Milli Judocu Musa Alan’ın Antrenörü Sevgi Fideli yer aldı. Milli Judocu Musa Alan’ı başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Seçer, “Musa’nın sportif bir yapısı var. Sporu da seviyor. Öncelikle İtalya’da şampiyon olduğun için Musa’yı ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Hocalarımızın, ailesinin herkesin büyük bir katkısı olmuştur. Antalya’da yapılacak şampiyonada başarılar diliyoruz. Musa’dan olimpiyat şampiyonluğu da bekliyoruz. Desteğimiz Musa ile. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Musa’dan beklentimiz yüksek” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Gökhan Arsu ise “Mersin Büyükşehir Belediyesinden çok destek görüyoruz. Mersin’de özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerinizden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yelken branşı da yapıyoruz. Su sporları merkezinden haberimiz var. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanımız ile de görüştük, bizlere yer ayıracaklarını söyledi” diye konuştu.

Musa Alan ayrıca elde etmiş olduğu şampiyonluk sonrası 2024 Uluslararası Trisome Down Olimpiyatlarında mücadele etmeye hak kazandı.