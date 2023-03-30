Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem bölgesinde işbirliğiyle çalışmaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Asıl işimiz bundan sonra başlıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyükşehrin Adıyaman’da ve Hatay’da gerçekleştirdiği konteyner ve çadır kent çalışmalarında işbirliği yürüttüğü Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı Brian Sheehan ile eşi Lori Sheehan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Ziyarette, Büyükşehir ve Lions Kulüplerinin deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve Başkan Danışmanı Ertan Liman da ziyarette yer aldı.

"Lions’un bölgede çok büyük bir gayretle çalıştığını bizzat gördüm"

Büyükşehrin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalarda Lions Kulüplerinin büyük katkıları olduğunu belirten Başkan Seçer, "Deprem öncesi de Lions Kulüpleriyle sosyal sorumluluk projelerinde belediyemizin işbirliği oldu. Birçok konuda da ortak çalışmalarda uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü hem belediyemizin hem Lions Kulüplerinin temel ilkeleri birbiriyle örtüşüyor. Biz belediye olarak bir işi yaparken en iyisini yapmaya gayret ederiz. Asla günü kurtarmak için değil, gerçekten olması gerektiği gibi yapan bir kurumuz. Lions Kulüplerinin çalışmaları da tam da bu anlayışla yapılıyor onun için ekibinizi kutluyorum. 6 şubatta meydana gelen büyük felaket sonrasında Lions Kulüplerinin de bölgede çok büyük bir gayretle çalıştığını bizzat gördüm. Özellikle Hatay ve Adıyaman’da Mersin Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çadır kent ve konteyner kent çalışmalarına katkılarını biliyorum ve sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim insanımız çok alicenap ve yardımseverdir"

Bu tip afet durumlarında ilk refleksin insanların günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak olduğuna değinen Seçer, bu konuda ülke genelinde yurttaşların büyük bir özveriyle deprem bölgelerine destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Mutlaka her ülkenin insanı çok değerlidir, ama bizim insanımız, milletimiz de çok alicenap ve yardımseverdir. Gördük ki ilk günden itibaren kamyonlar dolusu kendi bütçelerinden sağladıkları yardımları hiçbir organizasyona ihtiyaç duymadan o bölgelere taşıdılar" şeklinde konuştu.

"Asıl işimiz bundan sonra başlıyor"

Deprem bölgelerindeki insanlara, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikolojik destek vermenin de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sadece ’çadırkent, konteyner kent getirdik, çadırı kurduk, konteyneri kurduk, suyunu verdik, yiyeceğini verdik’ deyip ayrılınmıyor. Onlarla arkadaş olmak ve onların bu travmatik durumunu atlatmasına yardımcı olmanın, en az onlara bir su götürme kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hem insani olarak hem inanç olarak en büyük hizmetin insanın kalbine dokunmak olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum” diye konuştu.

Bölgelerdeki Lions Kulüpleri ekiplerinin büyükşehir ekipleri gibi depremzede insanlara manevi anlamda da destek olduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Seçer, “Onun için de bunun sürdürülmesini sizlerden diliyorum, bu işbirliğini de devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Çünkü orada her şey bitmiş, tamam değil. Barınma, sağlık, giyecek, yiyecek tamam deyip gidemeyiz. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor" diye konuştu.

Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı Brian Sheehan, bir arada olmalarının kendileri için bir onur olduğunu ifade ederek, "Bu yılın başlarında Türkiye’deydik. Depremin oluşturduğu etkiler çok yürek burkucu. Elimizden geldiği kadar tüm yardımları yaptık. Lions Türkiye ve dünya üyelerinin yaptığı tüm yardımlar için de çok gurur duyuyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri olarak size minnettarız ve Lions Türkiye ile birlikte çalıştığınız için teşekkür ederiz. Konteyner ve çadır alanlarını da güvenli bir hale getirdiğiniz için ve insanların gidip orada barınmalarını sağladığınız için teşekkür ederim" dedi.