Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3,5 yıl içinde MESKİ’de mali disiplini sağladıklarını belirterek, "MESKİ’yi 3,5 yıl önce teslim aldığımızda 1 milyar 250 milyon lira bütçesi ve bir o kadar da borcu vardı. Şu anda MESKİ’nin 4 milyar 750 milyon lira bütçesi ve yaklaşık 1,5 milyar lira da borcu var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3,5 yıl içinde MESKİ’de mali disiplini sağladıklarını belirterek, "MESKİ’yi 3,5 yıl önce teslim aldığımızda 1 milyar 250 milyon lira bütçesi ve bir o kadar da borcu vardı. Şu anda MESKİ’nin 4 milyar 750 milyon lira bütçesi ve yaklaşık 1,5 milyar lira da borcu var" dedi.

Başkan Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Toroslar ilçesine bağlı Sağlık ve Osmaniye mahallelerinde sürdürülen içme suyu, kanalizasyon deplasesi ve yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Yağmursuyu hatları konusunda 2019-2022 yılları arasında çok önemli işler yaptıklarını belirten Seçer, “Göreve gelmemizin üzerinden 1 yıl geçmeden, 2020’nin başında sel ve taşkınlarla tanıştık. Can kaybını da mal kaybını da gördük. Bunun üzerine hemen tedbirler aldık. Bu konuda nerelere öncelik vermemiz gerektiğini tespit ettik. Tespitlerden sonra merkezde Vatan Caddesi’ni yaptık. Her yıl su baskınlarının tehlike oluşturduğu Akkent, Batıkent bölgelerini, Karacailyas bölgesi ile Kızkalesi’ni bitirdik. Bunların dışında Silifke’de Gazi Mahallesi, Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesi, Anamur’da sahil yolunda yağmur suyu çalışmalarını tamamladık” diye konuştu.

“Yapılan çalışmayla bu bölgede de taşkın suyu tehlikesi kalkacak”

Ağustos ayında başladıkları ve yaklaşık 11 milyon lira maliyetli Sağlık ve Osmaniye mahallelerini içeren altyapı çalışması hakkında bilgi veren Başkan Seçer, “Şu anda merkezde sadece Sağlık ve Osmaniye mahallelerinin projesi kaldı. Burada toplamda 4 bin 600 metrelik bir çalışma var. Bunun 2 bin 600 metresi yağmursuyu hattı, bin metresi içme suyu ve bin metresi de kanalizasyon. Burası eski bir mahalle ve yerin altından her şey geçiyor. Dolayısıyla da proje biraz dikkatli ilerliyor. Burada kanalizasyon sistemi kaçak olarak yağmur suyuna bağlanmış. Kaçak su kullanımı da çok. Hepsini tespit ediyor ve düzeltiyoruz. Burada çalışmamızın beşte birlik kısmı bitti. Zor ilerlediğimiz bölgeler ve ana bağlantı olan yerlerdeki çalışmalar da kısa bir süre sonra sona erecek. 1. etap çalışmanın bittiği yerler; logarları ve ızgaraları hemen yerleştirilerek, asfaltı da dökülerek kışa problemsiz girecek. Osmaniye kısmını da başlatıp, yıl sonuna kadar orayı da bitirmeyi amaçladık. Burası yoğun bir yerleşim bölgesi ve vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesini istemeyiz. Fakat daha sonra rahat etmek için, inşaat aşamasında kısa bir süre onlardan anlayış bekliyoruz. Çalışmaların sonunda, artık bu bölgede taşkın suyu tehlikesi ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

“Altyapı demek para demek, çok büyük yatırımlar demek”

4 merkez ilçeden sorumluyken, 2014 yılında hayata geçen Bütünşehir Yasası ile daha önce İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olan altyapı çalışmalarının da MESKİ’nin görev alanına girdiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Oradan devralınan bazı sorunlar vardı. Bütün bunları çözmeye çalışıyoruz. Altyapı demek para demek, çok büyük yatırımlar demek. MESKİ 3,5 yıldır bu yatırımları kendi imkanlarıyla yapıyor. Vatandaşın bize ödediği su paraları, işte bu yatırımlara gidiyor. Vatandaşlarım emin olsun ki, kullandıkları su en uygun bedelle faturalandırılmakta ve her kuruşu da yatırıma dönüşmektedir” şeklinde konuştu.

“Milletimize layık olanı en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz”

3,5 yıl içinde MESKİ’de mali disiplini sağladıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Biz MESKİ’yi 3,5 yıl önce teslim aldığımızda 1 milyar 250 milyon lira bütçesi ve bir o kadar da borcu vardı. Şu anda MESKİ’nin 4 milyar 750 milyon lira bütçesi ve yaklaşık 1,5 milyar lira da borcu var. MESKİ rahat durumda. Çünkü kayıp yok, kaçak yok, tedbir var, herkes işine bakıyor. Yatırımlar akılcı. Yapılan işleri denetliyoruz, düzgün yapılmasını sağlıyoruz. Çünkü, yerin altına para gömüyorsunuz. Yer altında ne olduğunu bilmiyorsun. Vatandaş ne bilsin bu borular kaliteli boru mu? 5 sene mi dayanacak, yoksa 50 sene mi? Maalesef daha önce yapılan sistem, 3 sene sonra çökmüş, arızalar başlamış. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Biz halkımıza, milletimize layık olanı, en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Seçer, programını Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’ndeki esnafı gezerek sürdürdü.