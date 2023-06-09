Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevlendirmek üzere alımını gerçekleştirilen 100 itfaiye eri ile bir araya geldi. Küresel ısınma nedeniyle önemli çevre sorunları olduğunu ve bunun da sonuçlarının yansıdığını belirten Seçer, "Başta aşırı yağışlar, sel taşkınları, kuraklık ve orman yangınları. İşte afet dediğimiz olay bu. Eğer siz zamanında müdahale edemiyorsanız, o felakete dönüşüyor. Siz de zaten aldığınız, alacağınız eğitimlerle bu afetlerin felakete dönüşmemesi için müdahale edeceksiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevlendirmek üzere alımını gerçekleştirdiği 100 itfaiye eri ile Ata Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Buluşmada konuşan Seçer, yapılan sınavlara Türkiye’nin birçok bölgesinden gelip katılanların olduğunu söyledi.

Başkan Seçer "Hepiniz tabi ki bir meslek sahibi olmak, evinize rızık götürmek amacıyla buralara geldiniz, sınavlara girdiniz. Çok fazla, 3 bin 400’ün üzerinde müracaat vardı ve siz seçilen 100 kişiden her biriniz bir itfaiye memurusunuz. Üstün bir başarıdır bu. Mümkün olduğunca sınav şartlarını zor ama tamamen adalet duygusuyla yapılması konusunda yaptığım telkinlerimin harfiyen yerine getirildiğini görüyorum. Bu konuda da memnuniyetimi ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

"Sıralamaya giren arkadaşlarımızı teşkilatımıza dahil ettik"

Hem KPSS puanı hem yazılı sınav hem de uygulamalı sınav puanlarının baz alındığını sözlerine ekleyen Seçer, "Burada herkesin hakkını vererek, yapılan puanlamada sıralamaya giren arkadaşlarımızı da teşkilatımıza dahil ettik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mersin’e dışarıdan gelen arkadaşlarımın memnun kalacağından eminim. Mersin sıcak ve güzel bir yer. Sadece iklim olarak değil insan olarak da sıcak insanların olduğu bir yer. Hoşgörülü, yardımsever ve tüm yurdumuzdan insanları burada görebilirsiniz. Çünkü burası insanları gerçekten iyi bir yaşam sunabilen, çok önemli özellikleri olan bereketli bir kent. Her şeyden önce yeni hayatınızda mutlu olmanızı diliyorum" dedi.

Mersin’in geniş bir hinterlant ve coğrafi özellik olarak zorlu bir il olduğunu belirten Seçer, "Çünkü bizim görev yaptığımız alanlar Türkiye’deki il şartları içerisinde daha zorlu alanlar. Bir kere yüzölçümümüz çok büyük. 16 bin kilometrekare. Yüzde 52’si orman olan bir kent. Orman alanlarımız çok. Dağ-deniz mesafesi bazı noktalarda sıfıra düşüyor. Tarsus gibi ova ilçelerimizde dağ ve deniz arasındaki mesafe onlarca kilometreyi buluyor" diye konuştu.

"Siz afetlerin felakete dönüşmemesi için müdahale edeceksiniz"

Başkan Seçer, küresel ısınma nedeniyle önemli çevre sorunları olduğunu ve bunun da sonuçlarının hayatın her alanına yansıdığını belirterek, "Başta aşırı yağışlar, sel taşkınları, kuraklık ve orman yangınları. İşte afet dediğimiz olay bu. Eğer siz zamanında müdahale edemiyorsanız; o felakete dönüşüyor. Siz de zaten aldığınız, alacağınız eğitimlerle bu afetlerin felakete dönüşmemesi için müdahale edeceksiniz. Önleyici tedbirler alacaksınız olayın bertarafı için mücadele edeceksiniz" şeklinde konuştu.

İtfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Mümkünse 511 norm kadromuzun tamamını da sizin gibi devlet memuru olarak iyi bir elemeden geçirerek teşkilatımıza kazandırmak istiyoruz. Bunu tabi ki dönüşümlü yapacağız. Bizim aslında istediğimiz ilk etapta 282 kişilik bir kadroydu ama bakanlık 100 kadro izni verdiği için 100 kişi alabildik. Ama bakanlığın bize sağlayacağı imkânlar çerçevesinde bu devam edecek"diyerek sözlerini tamamladı.