Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesine verilen Adıyaman’a giderek depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Seçer, "Adıyaman’ın ayağa kalkması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesine verilen Adıyaman’a giderek depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Seçer, "Adıyaman’ın ayağa kalkması için her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Ziyaretine MESKİ’nin temiz içme suyuna kavuşturduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden başlayan Başkan Seçer, burada Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Seçer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Buradan Harmanlı’ya geçen Seçer, Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci’yle görüşerek, Adıyaman’ın yaralarının sarılması için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı. Seçer, daha sonra Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesine giderek, Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan ile birlikte incelemelerde bulundu.

“Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız”

Mersin’de ikamet eden Adıyamanlı bir vatandaş, “Başkanım sizi burada görmek o kadar güzel ki, sağ olun” diyerek Başkan Seçer’e Mersin’in yanı sıra Adıyaman’da da yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Çelikhan’da bir taziye evine giderek başsağlığı dileğinde de bulunan Seçer, “Depremin ilk anından itibaren Genel Başkanımızla tüm bölgeleri gezdim, gezmeye de devam ediyorum. Gerçekten yıkım, can kaybı ve mağduriyet çok büyük. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, kurum ve imkanı olan tüm insanlarla el birliğiyle bu yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek zorundayız. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız” diye konuştu.

Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin Adıyaman merkezde yapımını sürdürdüğü konteyner kenti ziyaret eden Seçer, çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Seçer, Adıyaman’ın koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin yetkilendirildiğini belirterek, “İlk günün hengamesi içerisinde bütün belediyelerimiz mümkün olan her noktaya ulaşmak için gayret sarf ettik. Daha ne yaptığımızı bilerek, daha kontrollü, daha efektif, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu çalışmaları devletin diğer kurumlarıyla beraber istişare halinde, işbirliği halinde yürütme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz”

Büyükşehir tarafından yapımı devam eden konteyner kent hakkında bilgiler veren Seçer, “Bu gördüğünüz alan 80 bin metrekare üzerine 670 konteynerdan oluşan, sahra hastanesinin, okuma salonunun, kreşlerin, sosyal donatı alanlarının olduğu güzel bir çalışma. Burada bir konteyner kent oluşturuyoruz ama bunu yaparken de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Her türlü ince hesaplamaları yapıyoruz. Çünkü burada insanlar uzun süre kalma durumunda olabilirler. Neticede kalıcı konutların yapılması mutlaka zaman alacak, süre alacak ve Adıyaman da kış koşullarının çetin olduğu bir bölge iklimsel olarak. Dolayısıyla da burada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Çalışmaları yürütürken işbirliğinin son derece önem arz ettiğine işaret eden Seçer, “Önümüzün açılması, işlerimizin kolaylaştırılması son derece önemli. Yani bizim devletin diğer kurumlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmamız, buradaki depremzede olacak bir durumdur. Bizim burada yapacağımız işlerin engellenmesi, onlara getireceğimiz hizmetin gecikmesi anlamına gelir. Umut ediyorum sadece Adıyaman’da değil, diğer bölgelerde de bu tip olaylarla belediyelerimiz karşılaşmaz” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’ın ayağa kalkması için her türlü gayreti göstereceğiz”

Adıyaman’ın ayağa kalkması için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkat çeken Seçer, “Elimizin uzandığı her noktaya biz de diğer kurumlarımızla beraber, işbirliği içerisinde Adıyaman’ın ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her türlü gayreti göstereceğiz. Umut ediyorum hep beraber bu yaraları saracağız. Yıkım büyük, acı büyük, kayıplar çok büyük ama bunları zaman içerisinde hep beraber saracağız. Milletimiz de, vatanımız da büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

Çalışmalarının sadece konteyner kent ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Seçer, özelikle Gölbaşı’nda önemli çalışmalara imza attıklarımı belirterek, “Özellikle oranın altyapı, kanalizasyon, arıtma, içme suyu şebekesinde çok önemli sorunlar var. Biz orada yaklaşık bir hafta, 10 günden beri de diğer belediyelerle beraber içme suyu şebekesinin ayağa kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine kanalizasyon sisteminde önemli sorunlar var. Arıtma sisteminde önemli sorunlar var. Harmanlı ve Yaylakonak’ta çok büyük tahribatlar var” dedi.

Konteyner kentteki incelemelerinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı da ziyaret eden Seçer, kendisine ’geçmiş olsun’ dileyerek, kentteki son durum hakkında bilgi aldı. Bu tür afetlerde işbirliğinin önemine dikkat çeken Seçer, her türlü çağrıya cevap vereceklerini belirtti. Kılınç ise Adıyaman’da gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’e ziyaretlerinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve il ile ilçe başkan ve yöneticileri de eşlik etti.